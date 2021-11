Netatmos nye smartlås har programmerbare nøkler

Annonse

CES: Franske Netatmo har lansert en ny lås til smarthjemmet.

Den inkluderer også smarte nøkler.

Netatmo Smart Door Lock

Med de nye automatiske strømmålerne kan man si at de fleste har et smarthjem, på sett og vis. Noen tar det ett skritt lengre ved å installere tekniske installasjoner som kan styres over det lokale nettverket, eller også til og med eksternt, takket være Apple HomeKit-protokoll.

Vi nevner dessuten at Apple har gått sammen med en rekke andre aktører i den såkalte Zigbee-alliansen med ambisjon om å etablere en felles standard for styring av slike enheter.

Netatmos nye lås er smart i den forstand at den kan styres fra telefonen, via Bluetooth, og dermed overflødiggjør bruken av gammeldagse nøkler. Men konseptet nøkler lever videre, for Netatmo leveres også med tre NFC-baserte nøkler som kan programmeres – men ellers ikke fysisk dupliseres.

En fysisk nøkkel er kanskje fremdeles praktisk i hverdagen, og kanskje også med tanke på de unge i husholdingen. Skjønt – mister man nøkler, eller mobilen?

Men det virkelig smarte med nøklene er at de kan aktiveres og tilsvarende deaktiveres via en app. Så skulle du miste eller bli frastjålet nøkkelen så trenger du ikke skifte hele låsen av den grunn. Og du kan trygt legge igjen en slik reservenøkkel hos en bekjent (eller hos kiosken på hjørnet) for den kan ikke benyttes før den aktiveres av deg.

Netatmo har satset på sikkerheten ved at låsen kun kan åpnes i umiddelbar nærhet – det vil si med en nøkkel (via NFC), eller mobilen med radiosignal (Bluetooth 4.2 BLE) når du står foran døren. Tilgangen til nøkler styres også lokalt, mens tilgang til venner med app kan gjøres over nett.

Låsen er batteridrevet, og disse varer i rundt to år. Det er en innebygget kablet reservetilgang dersom uhellet skulle være ut og strømmen er borte. Intet er så langt sagt om tidspunkt for tilgjengelighet.

Og med støtten for HomeKit så kan lås-status kalles opp hvorsomhelst du har nettilgang, i tillegg til at man kan kjøre automatiseringsrutiner (som for eksempel å skru på lyset i gangen når du åpner låsen).

Låsen installeres mot en eksiterende låskasse med Euro sylinderlås og i dørblad som ikke er tykkere enn 10 cm.

Annonse

For øvrig nevner vi at også August frisker opp sin serie med smart-låser med en nå mindre modell som ikke lengre trenger egen Wi-Fi-bru. August eies av svenske Assa Abloy, og som er godt kjent i Norge (dessuten for søsterselskapet Yale). Du kan lese mer her.

Du kan lese mer om Netatmo Smart Door Lock her. Sjekk ut en promovideo nedenfor.

Via Netatmo