R.I.P. HomePod

Apples smarthøyttaler HomePod er på vei ut.

Og da mener vi ikke på vei ut til kundene, men heller ut i glemselen. Arvtakeren blir lillebror HomePod mini.

Apple HomePod

HomePod har mye bra gående for seg, slik som solid flerromslyd, selvkalibrering, Siri-støtte, nav i smarthjemmet, og trådløs parring for stereoeffekt. Fraværet av markedsnærvær i Norge er selvfølgelig et lite minus, uten at det har hindret entusiaster å få tak i de.

Men relativt høy pris hjalp heller ikke, og selv om de fleste er enig i at lyden er bedre enn hos konkurrentene så vant pris i denne omgangen, ser det ut til. HomePod mini kom som et svar på nettopp det monetære aspektet, og det er denne modellen Apple velger å satse videre på.

Prisen i Norge, på gråmarkedet, er rundt 1500 kroner. Men den lille mini-kulen er også betraktelig mindre – noe som også betyr mindre høyttalere. HomePod mini har vært en suksess for Apple, og det bidrar nok også til avgjørelsen.

Apple har valgt å gjøre smarthøyttalerene tilgjengelige i markeder der også Siri-tilbudet er mer utviklet enn for eksempel i Norge.

Via TechCrunch