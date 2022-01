Apple dumper Intel

Annonse

Under WWDC kom overraskelsen som ikke var en overraskelse i det hele tatt; Apple skal slutte å bruke Intel prosessorer i sine produkter, og fokuserer isteden på egen-produksjon basert på ARM-arkitekturen.

Det er heller ingen overraskelse at Intel har fått en del dårlig presse i det siste, mye på grunn av problemer i den nye fremstillingsprosessen for mikroprosessorer, men også for angrepene på AMD som ser ut til stadig å komme nærmere storebror Intel. Samtidig ser Apple ut til å kunne revolusjonere sine produkter med egenproduserte brikker, slik de allerede har gjort i sine nettbrett og telefoner.

Annonse

Det er mulig at vi allerede i år får se de første produktene med Apples egne prosessorer, først og fremst i en mulig oppdatert Macbook Air. Det vil ta tid å fase ut dagens brikker, og ikke minst få egenproduserte brikker på nivå eller forbi Intel i ytelse. Men det er samtidig få som ikke forventer at Apple skal imponere med ytelse; allerede i 2019 kunne deres egenproduserte brikker i iPad pro yte mer i korte perioder enn Intels toppversjon i Macbook Air.

I en tid der vi snakker om åpenhet, delt kildekode og en felles vei fremover, er Apples grep i ytterste konsekvens en ny innsnevring i egen kundemasse med høyere murer. Flere andre selskaper forsøker å skape lignende økosystemer uten å igrunn være i nærheten. Microsoft, Lenovo med flere har forsøkt å kombinere pc-er med telefoner, apper og operativsystemer, uten å lykkes.

På overflaten ser det ut som et rent brudd fra Apples side, og det er utvilsomt Apple som har startet denne prosessen.

Men hva med Intel?

Det finnes kanskje grunner til at Intel allikevel smiler i kulissene. På det globale pc-markedet har Apple en andel på rundt åtte prosent, om vi regner litt generøst på det. Dell, HP og Lenov står for til sammen rundt 70 prosent av det samme markedet, og hvem leverer flest prosessorer til disse?

Annonse

Samtidig har verdensmarkedet allerede i år forandret retning som følge av Covid-19, der enorme deler av brukerne sitter på hjemmekontor-løsninger, oftest med pc, og benytter seg av skytjenester som alle må ha prosessorkraft i bunnen. Datasenter-delen til Intel har opplevd stor vekst de siste årene.

Intel har også diversifisert i større grad enn Apple, slik de også må gjøre når de leverer deler fremfor ferdige produkter. Selskapet investerer tungt innen tingenes internett, kunstig intelligens, 5G, robotikk og selvkjørende biler. Disse er fremdeles i et tidlig stadium, men har samtidig potensialet til å bli en lukrativ del av selskapets fremtidige inntektsstrømmer.

Annonse

Samarbeidet med Apple har heller ikke gått knirkefritt for seg, og ved å frigjøre ressurser er det kanskje en mulighet for at Intel kan styrke satsingen i andre markeder. Samtidig vil en mulig økning i Apples andel i pc-markedet bli møtt med større motstand fra Intel, som nå kanskje står friere til å samarbeide enda tettere med eksisterende pc-produsenter.

AMD er kanskje jokeren i det hele, selv om det er lite som foreløpig tyder på at de kan true den posisjonen Intel har. Den posisjonen kan heller ikke Apple true.