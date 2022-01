Apple lanserer Ios 13.1 beta

Annonse

Vi forventer at Apple lanserer sin nye versjon Ios 13 i forbindelse med pressemøtet som selskapet skal ha 10. september. Dette er det ingenting spesielt med og er helt som normalt. Hvis alt skulle fungert slik det pleier ville Apple ha lagt ut en utvikler-beta av Ios 13.1 kun kort tid etter lanseringen av hovedversjonen.

Denne gangen har imidlertid selskapet gjort en vri og lanserte allerede i går en utviklerbeta, 13.1. Denne betaen inneholder en del funksjoner som under utviklingsprosessen av Ios 13 ble utelatt, men nå altså er på plass igjen. I og med at denne betaen kommer allerede før hovedversjonen er sluppet, kan mye tyde på at Apple anser en del av disse utelatte opprinnelige funksjonene fra hovedversjonen såpass viktige at de ønsker å få dem inkludert så fort som overhodet mulig.

Dermed taler alt for at vi får versjon 13.0 ut blant brukerne 10. september og at det kun kort tid etterpå vil foreligge er ferdig versjon 13.1 med en del interessante funksjoner som blant sannet muligheten for å dele estimert ankomst i kartene.