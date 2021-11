Xcode for iPad snarlig?

Annonse

Vi har fått en ny iPad Pro, med regnekraft på høyde med en bærbar.

Og vi har fått det nye magiske, bakbelyste tastaturet som også er på høyden med en bærbar, og som til og med inkluderer en styreflate. Det er god grunn til å hevde at vi nå er i en "post pc"-verden. Men er vi der med programvaren?

Xcode for iOS

En iPad er flott til å konsumere media. Men den er også ypperlig til å produsere. Microsoft har lenge vært på plass med kjernen av Office-pakken, og det samme har Apple med iWork. Bilder, GarageBand og iMovie er der, ved siden av Adobe Photoshop og Lightroom, og Illustrator er rett rundt hjørnet. Og det finnes andre alternativer.

Og noen typer applikasjoner vil kanskje aldri komme til iOS. Kanskje 3D Studio max er ment for å bo på en skrivebordsmaskin. Eller Logic Pro og Final Cut. Men om selve utviklingsverktøyet var der - ja da kunne man på en prinsipiell måte si at man faktisk kan kutte navlestrengen til macOS som moderskip.

En lekkasje hevder at Apple har kode-referanser til Xcode for iOS i en pre-release av iSO 14. Det kan være sant, uten at det betyr at Xcode faktisk kommer for iOS. Og det kan være feil. Men om det er sant så er det kanskje selveste beviset på at iOS, og iPad spesielt, nå står på egne ben.

Parker Ortolani har laget en rekke konsept-illustrasjoner til hvordan Xcode for iOS 14 kan se ut. Vi har noe spørsmål - men det hadde vært morsomt om dette viste seg å holde vann når WWDC kommer til sommeren.