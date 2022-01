Arlo klare med HomeKit-kamerastøtte

Annonse

Arlo er klare med oppdateringer som tilføyer støtte for HomeKit til to av sine overvåkingskameraer.

Det gjelder Pro og Pro 2-kameraene med sine respektive basestasjoner.

Arlo Pro støtter HomeKit

Støtten for Apples smarthjem-app tilsier at man i mindre grad trenger å bruke Arlos egen app for å aksessere funksjonaliteten. Generelt vil videostrømmer fra kameraene nå være tilgjengelige direkte i Home-appen – samme sted som de andre kompatible smarthjem-funksjonene.

iOS 13, som kommer til høsten, vil dessuten ha innebygget støtte for å lagre overvåkingsvideo fra slike kameraer til skyen, men foreløpig er ikke Arlo på listen over selskap som kommer med støtte for dette. Men det kan jo fremdeles skje.

Kameraene kan være trådløse eller ha kablet forbindelse, og er egnet for utendørs bruk (IP65). Ved hjelp av et innebygget batteri er man ikke avhengig av å trekke kabler gjennom ytterveggen dersom man ønsker å unngå dette og det ikke er egnete stikk i nærheten.

Basestasjonen er navet mot nettet, og har dessuten en innebygget sirene med signal på 100dB og som kan utløses som en alarm.

Kameraene har, avhengig av modell, også lydoverføring og høyttalere for toveis-kommunikasjon, lyd- og bevegelsesdeteksjon, full HD-kvalitet, en tre sekunders buffer som kan trigges retroaktivt, samt nattsyn.

Sjekk ut en promo-video nedenfor. Du kan lese mer om Arlo Pro 2 her.

Arlo Pro-kameraene koster i Norge fra drøye 2000 kroner og oppover for en kombinasjon av basestasjon og kamera, avhengig av modell og antall.

Via Arlo