En klassiker gjenoppstår

Monument Valley ble en umiddelbar klassiker.

Det samme skjedde med oppfølgeren, men som kanskje var litt kort. Men nå, fire år senere, kommer det nytt innhold - helt uventet.

Monument Valley 2: The Lost Forest

Anledningen er fokus på Playing for the Planet: Green Game Jam, der man setter søkelyset på bevaring av klodens skoger i kampen mot klimaendringer. Målet er 1 million underskrifter som man kan gå til FN med.

Også det nye innholdet er i god, gammel stil, og er en fin anledning for nye brukere til å komme inn i det - eller for gamle kjente å få et kjent og kjært gjensyn. Du kan lese mer om Monument Valley 2 her. For iOS og MacOS (nye M1-baserte maskiner). Oppgraderingen er gratis for eksisterende kunder, og koster ellers 22 kroner i innkjøp.

PS: Spilles helt med hodetelefoner!