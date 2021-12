Nytt liv til gammel Mac-skjerm

Annonse

Hva er svaret om du blir gjenstand for disrupsjon?

Innovasjon - eller dø.

Luna Display 4 for Mac

Luna Display, samt Duet og andre liknende, ble populære da de lanserte muligheten til å kunne bruke en iPad som skjerm nummer to fra en Mac. Med tanke på kvaliteten på disse skjermene fristet det mange, og man ble heller ikke like permanent bundet opp med en ekstra monitor på skrivebordet.

Men så kom Apple med macOS 10.13 Catalina og funksjonen Sidecar. Skjermdeling og -speiling med iPad er nå innebygget i operativsystemet helt gratis, og støtter dessuten Apple Pencil-input.

Så hva gjør man når man heter Luna Display og i praksis har mistet næringsgrunnlaget - noe som i Apple-verdenen populært kalles for å bli "sherlocked"? Innoverer.

Og for Luna Display ble løsningen å tilby denne funksjonaliteten også for Mac. Med andre ord kan du bruke en eldre maskin som skjerm nummer to for en annen Mac. Bra utifra et bærekraft-perspektiv, og spesielt fordi Apples skjermer der disse er en del av Mac-maskinen ofte er bedre enn hva som tilbys i markedet som frittstående enheter.

Til eksempel vil du slite med å finne en like god 5K-skjerm som den Apple bruker i en iMac til en pris som faktisk er nevneverdig lavere enn det Apple selger hele maskinen for.

Og for de som kjøper Mac mini-maskiner som servere så vil løsningen kunne være interessant fremfor en ekstern monitor siden behovet antakelig er midlertidig.

Luna Display 4 for Mac forutsetter en fysisk dongle til en pris av 70 dollar, og som kobles til enten via en USB-C port, eller Mini DisplayPort. Vær oppmerksom på at denne løsningen ikke er kompatibel med adaptere - med andre ord må dongelen settes direkte inn i Mac'en. Dette gjelder altså den primære Mac'en som vil fungere som tjener - den mottakende maskinen trenger ikke å oppfylle dette kravet.

Hvilken skal du velge? Luna Display har en oversikt på sine nettsider for hvilke maskiner som støttes, men typisk gjelder MiniDisplayPort for enkelte maskiner helt tilbake til 2007, mens USB-C ble tilgjengelig fra 2015 av. Med tanke på fremover-kompatibilitet gir det antakelig mest mening å velge USB-C.

På programvare-siden må du ha minst operativsystem macOS 10.11 El Capitan for vert-maskinen, og minst macOS 10.8 Mountain Lion for gjeste-maskinen. På maskinvare-siden trenger du en solid nettverksforbindelse, enten trådløs eller kablet.

Du kan lese mer om - samt bestille - Luna Display 4 for Mac her. Luna Display sender til Norge, men regn med minst to ukers frakttid. Sjekk også ut en promo-video nedenfor.

