Lenovo mobil-skjerm nå med touch

Lenovo har lansert en oppfølger til mobil-skjermen Thinkvision M14.

Årets modell får støtte for berøring- og pennestyring, og kan tilkobles såvel telefoner som nettbrett og datamaskiner over USB-C, inkludert strømforsyning.

Lenovo Thinkvision M14t

Ved første øyekast er begge modellene tilsynelatende like, og også slående slanke. Cirka 4 millimeter tykkelse på selve skjermen, ellers er teknikken samlet i en liten blokk nederst. Der finner man tilkoblinger, inkludert to stykk USB-C. Det er praktisk, fordi man da kan trekke strøm gjennom enheten og til en iPad eller MacBook.

Vekten er også tilforlatelig, med to gram under 7 hekto. Tidligere tester har vist at de små viftene i basen ikke nødvendigvis er helt lydløse, så det gjenstår å se om Lenovo har løst dette denne gangen.

Nytt er altså touch-kontroll, for både finger og penn. Med sistnevnte kan man bruke skjermen som et tegnebrett, og får da 4096 nivåer med trykk-sensitivitet. Ikke ha for store forventninger til fargespekteret - om dette er viktig for deg så sjekk i butikken først.

Hva er så produktets leverett? I PC- såvel som Mac-verdenen kan dette være en fin partner i en mobil verden der man simpelthen får 14 tommer ekstra skjermplass. Det frister, såvel underveis som på hyttekontoret der man ikke ønsker mange dingser. Men også i mindre møter der man kan vise innhold til kunden på den andre siden av bordet.

Siden skjermen både kan brukes på høykant som i landskapsformat så er det frihet i plasseringen, i tillegg til at basen kan brettes helt rundt så skjermen kan legges helt ned. Om man planlegger bruk som tegnebrett med penn så kan det være den optimale posisjonen. Posisjonen på høykant holder den takket være en smart liten vinkelformet kabel-dongle.

Utvalgte Android-telefoner kan faktisk bruke monitoren i tillegg til et tastatur, og dermed forvandle seg til en slags laptop. En iPad Pro, med USB-C tilkobling, vil kunne bruke disse som en monitor nummer to uten drivere - men ikke forvent at touch-kontrollen vil fungere. For øvrig nevner vi at skjermen har proporsjon på 16:9, med en oppløsning på full HD på 1920 x 1080 ved 60Hz.

Mot en MacBook kan man i prinsippet like gjerne bruke en iPad som en skjerm nummer to takket være Sidecar-funksjonaliteten i macOS Catalina. Men den største iPad Pro vil være både tyngre og dyrere, og den tilbyr jo også noe helt annet.

Det skal være mulig å drive denne skjermen direkte fra en MacBook, men det avhenger av hvor stor effekt du får ut av maskinen (6W er nødvendig for å drive monitoren). Regn også med at den vil forringe batterilevetiden betraktelig, for med sine lyssterke 300 nits vil det tære på ressursene. Med andre ord er det fornuftig å ha tilgang til en strømforsyning.

Det skal også være en dedikert knapp for kveldsmodus.

Første utgave av denne skjermen ligger for tiden ute til i underkant av 3000 kroner. Prisen for touch-versjonen er ikke klar, men basert på den amerikanske prisen antar vi en pris i Norge på cirka 4500 kroner når den kommer på markedet i løpet av september måned (estimert).

Penn og en snasen sleeve medfølger. Sjekk ut en promo-video nedenfor.

