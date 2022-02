Nye iPad Pro er en Mac i forkledning

Annonse

Vi har lenge visst at iPad Pro har mye kraft.

Men nå snakker vi altså om at proff-brettet har samme prosessor som en ny MacBook Pro. Tenk litt på det.

Toppspekket koster den største faktisk over 26 tusen kroner. Vi bare nevner det.

iPad Pro 2021

La oss ta det med prosessoren først: Nye iPad Pro har altså en M1-chip, den samme du finner i Apples nyeste Mac-maskiner. Så det er ikke tvil om at regnekraften ikke kommer til å være begrensningen.

Men du kan altså ikke kjøre macOS-apper, dessverre. Derimot finnes det mange profesjonelle anvendelser av iOS-apper.

Apple tester en for dem helt ny skjermteknologi på dette brettet, kalt mini-LED. Her sitter det ti tusen små LED-dioder og sørger for kraftig bakbelysning. 1000 nits lysstyrke oppnås, med 1600 maksimalt i spisser. Kontrastforholdet er på 1:1 million.

I tillegg finner vi dynamisk oppfriskning med ProMotion, True Tone og P3 bredt fargespekter, samt støtte for HDR og Dolby Vision. Også denne gangen kommer modellen med to alternativer av skjermstørrelse: Elleve og tretten tommer, diagonalt.

Noe overraskende valgte Apple å inkludere 5G-radio som en opsjon, men det er en fin fremtidsgaranti siden dette båndet nå rulles ut i byene.

Mye kraft sitter også i tilkoblingene: USB 4 og Thunderbolt over USB-C gir en båndbredde på opptil 40Gbps, og mulighet for 10Gbps Ethernet. Videre kan man koble til en 6K ekstern monitor, så det er virkelig en MacBook Pro uten tastatur man da holder i hendene, til seriøst arbeid.

En interessant ny funksjon er den nye 12MP ultra-vidvinkelen som har så bredt synsfelt at den dynamisk kan beskjære billedutsnittet med kunstig intelligens. Ser maskinen at du går utenfor bildet så "følger" den bare etter ved å endre innrammingen. Apple kaller dette for Center Stage.

Og så skal det nevnes at man virkelig kan dra på også på minnet: 16GB med RAM er tilgjengelig som et konfigurasjonsvalg, i tillegg til mulighet for hele 2TB med lagring. Noe som bringer deg på en sluttsum over 26 000 kroner. Voksent.

Du kan lese mer om, samt bestille, nye iPad Pro hos Apple her. Bestill fra 30. april. Tilgjengelig fra slutten av mai. 11-tommeren koster fra kr 8 990, og 13-tommeren fra kr 12 190.

Via Apple