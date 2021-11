MagSafe-tilbehør

Annonse

For litt siden lanserte Apple iPhone 12.

Og overrasket samtidig mange ved å inkludere et sirkulært magnet-array i telefonen, som både hjelper med optimal posisjonering ved trådløs lading men som også gjør nytten som feste-grensesnitt.

MagSafe for iPhone 12

Moment er et kjent navn for mange fotografer, og markerer seg nå også som leverandør av iPhone-tilbehør. Et vell av produkter tilpasset det magnetiske MagSafe-festet til iPhone 12 er under lansering: Deksler, stativ-fester, bil-fester til luftuttak, vegg-fester, samt blitssko-fester.

Dette er tilbehør som kan forhåndsbestilles nå, men som ikke blir klar for levering før til mars neste år.

Hvis vi ser bort ifra dekslene, som mange kommer til å lage tilsvarende av, og bil-festet, som Belkin også har lansert maken til, så kommer vi til kjernen: Foto-tilbehør.

Stativ-fester vil unektelig være en smart kombinasjon med MagSafe, for rask av- og påmontering. Moment planlegger flere alternativer for vertikal og horisontal orientering, samt en kombi-modell.

I tillegg lanseres det blitssko-holdere, for eksempel for ekstra LED-lamper, eller som mikrofonfeste. Disse kan kombineres med stativ-festene.

Vegg-festene er også en interessant sak, og kanskje ikke utelukkende som foto-utstyr. Et fast sted for din iPhone 12 ved inngangsdøren, eller på kjøkkenet når du vil fjernstyre kjøkken-tidsuret med Siri? Zoom-møte-stativ? Reality-tv klar?

Du finner alt dette hos Moment her.