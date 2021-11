Apple lanserer iPhone 12 og iPhone 12 mini

Annonse

5G for iPhone er definitivt en stor nyhet, og sammenfaller fint med Telia sin lansering av teknologien i Oslo sentrum. Høy hastighet og lavere latens loves. På en iPhone kan det oppnås hastigheter på 3,5Gbps under optimale forhold. Og i USA benyttes det som kalles millimeter-wave med enda høyere hastigheter i tett befolkede områder eller stadion.

Apple bruker nå en helt ny type glass i smarttelefonen som er utviklet sammen med Corning. Man benytter seg av keramiske krystaller i glass-matrisen, og som i sum skal være hardere enn vanlig Gorilla-glass. Apple kaller det hele Ceramic Shield. Og det hele beskytter retina-skjermen som fronter telefonen og som Apple benevner som Super Retina XDR.

A14 Bionic-brikken i nye iPhone 12 er selskapets raskeste brikke noensinne – ikke overraskende. Det er den første smarttelefon-brikken bygd på 5nm-prosess, og har 11,8 milliarder transistorer (!). 6 kjerner CPU, opptil 50 prosent raskere. 4 kjerner grafikk-kjerne, båter for spill og maskinlæring.

Nevral-nettverket har nå 16 kjerner for en økning på opptil 80 prosent: 11 trillioner operasjoner i sekundet skal være mulig å oppnå.

iPhone 12 får et dobbelt kameraoppsett med en vidvinkel og en ultra-vidvinkel. Linsen har hele 7 elementer, og gir bedre bilder med bedre belysning under forhold med lite lys. Maskinlæringen forbedrer resultatet ytterligere med regnekraft, og det gjelder også for nattmodus, som nå også kan benyttes på FaceTime-kameraet for selfier om kveld og natten.

Også trådløs lading er inkludert i iPhone 12, som nå har en bedre måte å sikre optimal lading på: Ved hjelp av magneter. Dermed sikres den beste plasseringen. Apple benytter anledningen til å bringe tilbake MagSafe-slagordet for denne teknologien. Denne kombinasjonen av lade-kveil og magneter er unik for Apple, men støtter fremdeles Qi-standarden.

Og det er ikke bare ladere som får glede av magnetene: Også iPhone-deksel benytter seg av denne usynlige kraften for korrekt plassering. Faktisk har Apple også utviklet en ladeflate som kan lade både Apple iPhone 12 med MagSafe, i tillegg til Apple Watch.

Som forventet har telefonen flate kanter langs siden og kommer med et metall-skrog flere farger. Det er klare paralleller til iPhone 5 i designet, om man også tar hensyn til størrelsen. Telefonen finnes i fargene blå, grønn, sort, hvit og rød. Det hele kan forhåndsbestilles fra og med denne fredagen, og med forsendelse fra samme dag uken etterpå. Mini-utgaven kan bestilles fredag 6. november, og finnes i butikkene fra og med fredag 13. november.

iPhone 12 mini er en litt mindre utgave, og dermed den minste 5G-telefonen. Der iPhone 12 har en skjerm med størrelse diagonalt på 6,1 tommer får iPhone 12 mini en størrelse på 5,4 tommer. Utover det er de like. Hendige telefoner som passer i lommen har lenge vært etterspurt, og her er Apples svar.

Begge variantene er vannbestandig med klassifisering IP68.

Prisen blir 9 990 kroner for iPhone 12 og 8 990 kr for iPhone 12 mini, henholdsvis. Lagringskapasitet fra 64GB og 128GB til 256GB.

Via Apple