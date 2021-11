Slik blir iPhone 12

Annonse

Er dette virkelig iPhone 12?

Det hender rett som det er at det lekker fra produksjonsleddet. Og dette virker troverdig.

iPhone 12

Ingen ild uten røyk. Og denne henger stadig tettere. At høstens nye modeller skulle likne i designet på gode, gamle iPhone 5 med flatt design med skarpe kanter er ikke nytt - men hadde kanskje ikke så mye konkret å vise til.

Men lekkasjer som angiveligvis viser en CAD 3D-fil av telefonen gir det hele langt større troverdighet. Kan de fakes? Selvfølgelig.

Men så var det dette, da. Jon Prosser lekker det som tilsynelatende viser iPhone 12 forsenkningen i fronten av skjermen, og denne gangen med en langt mindre "notch". Det er ihvertfall fristende å tro på - og også relativt sannsynlig.

Og til slutt et rykte om at kamera-blokken på baksiden vil bli helt kvadratisk, men ikke minst også bli flat slik at linsene ikke stikker ut på samme måte som i iPhone 11 Pro-modellen. Så egentlig tilsvarende de nye iPad Pro-modellene.

Så det er kanskje et spørsmål om én pluss én pluss én blir fire - det vil si om summen av alle disse ryktene er større enn enkelt-delene - og om det dermed virker overveiende sannsynlig at de er sanne. Det hele ser altså ganske så overbevisende ut...

Sjekk ut en konsept-video nedenfor.