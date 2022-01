iPhone 13 Pro i virkeligheten

Annonse

Årets iPhone-modeller er ute - og vi har fått en iPhone 13 Pro i hende.

Spørsmålet er: Hvor fantastisk er den? Vår påstand er at iPhone 13 Pro er for smart-telefonen det HDR er for tv.

iPhone 13 Pro

La det ikke være noen tvil - dette er den beste iPhone på markedet. Det skulle også bare mangle. Og lar du deg overbevise så betaler du også prisen. Men om du går all in så er dette en telefon som vil vare og vare.

Men du skal også være klar over at dette - og med rette - er en proff-modell som også gir et lite premium-påslag for å levere det beste av det beste. Om du trenger dette er det opp til deg selv å vurdere, men om du har råd så kan du egentlig ikke ta feil ved å investere i en slik high end-telefon.

Som proff-modell så kan kjøpet rettferdiggjøres for eksempel ved å være en fotografs arbeidsverktøy, og da gjerne i kombinasjon med diverse supplerende utstyr. Men for mange vil det nok oppleves helt legitimt å ønske seg det beste kameraet man kan få på en iPhone når man skal ta bilder av barna og de kjæreste, for eksempel. Og så skal det bare nevnes at en skjerm med 120Hz oppfriskning er veldig forfriskende, for å si det slik - fotograf eller ei.

Opplevelsen

Apple, miljøbevisst som alltid, har nå fjernet plastemballasjen rundt iPhone-esken, som for øvrig også har blitt mye mindre med årene. Det skyldes blant annet også det at det ikke medfølger noen strømadapter lengre, kun Lightning-kabelen for lading. Men vi anbefaler heller å bruke den litt magiske MagSafe-lademuligheten som du også finner i iPhone 12 Pro. Det sørger for rask, trådløs Qi-lading uten kabel. Apple har øvrig også egne case som ivaretar formålet, i tillegg til at magnetene også kan brukes til å koble til en liten lommebok (les: kortholder).

Interessant å se er også at plasten på skjerm-fronten nå er opak, med forklarende symboler som peker til de ulike knappers funksjon. Men det som slår en aller først er kamera-optikken, som vender mot deg i esken, og dermed selvfølgelig også selve kabinett-fargen som du har valgt. Før var dette motsatt. Og med Pro-modellen så er det altså arrangementet av tre ulike linser som stirrer mot deg, og disse har blitt større siden sist. Markant større.

Kameraet

Det du får med iPhone 13 Pro er som følger:

Tele: 77 mm brennvidde, 3x optisk zoom, ƒ/2,8-blender­åpning, Focus Pixels, Objektiv med 6 elementer, OIS

Ultravidvinkel: 13 mm brennvidde, ƒ/1,8-blender­åpning, Raskere sensor, Focus Pixels, Objektiv med 6 elementer

Vidvinkel: 26 mm brennvidde, Piksler på 1,9 μm, ƒ/1,5-blender­åpning, 100 % Focus Pixels, Objektiv med 7 elementer, OIS med bevegelig sensor

Dette representerer en betydelig forbedering, også sammenliknet med fjorårets modell, og det synes: Linsene er større i diameter, og optikken stikker også lengre ut av huset. I prinsippet blir kameraet - unnskyld: telefonen - også mer sårbar. Med tanke på investeringskostnaden kan det hende det er verd å investere noen kroner ekstra i et beskyttende etui.

Takket være forbedringene i kamera-maskinvaren, og også prosessoren på innsiden av telefonen, så får du helt nye muligheter både innen video og foto. Nytt er muligheten for makro-fotografering, blant annet, og også programvare-kontrollerte fotostiler - her kan du ta bilder direkte med optimalisering inkludert, noe som gir deg direkte tilbakemelding og gjør behovet for å redigere bildene i ettertid mindre (eller også fjerne det helt).

En annen skjellsettende opplevelse er det å fotografere under forhold med lite lys, det være seg dagslys eller kunstig lys. Optikken er blitt så lyssterk, antakelig godt hjulpet av grafikkjernene, at det oppleves omtrent som å se i en nattkikkert. Det som kalles computational photography er et godt kjent fenomen i nye smart-telefoner, og også iPhone 12 kan skilte med gode resultater. Men 13-modellen tar det hele ett skritt lengre. Often kan slike bilder bli litt kunstige, men det er utrolig å se hvor god kompensering kameraet kan gjøre for å treffe riktig på fargene.

Og er du en film-fotograf så kan du gå for ProRes-formatet, ikke ulikt RAW-formatet man kan velge når man tar bilder. Eller det Dolby Atmos er for lyden. Dette er enda flere eksempler på profesjonelle anvendelser som du antakelig ikke trenger å bruke lagringsplass eller regnekraft på om du ikke også har tenkt å bearbeide slutt-resultatet. Når Apple presenterer nye iPhone-modeller så er det gjerne i følge av flotte fotoer, og det hjelper selvfølgelig om du har litt greie på hva du gjør for å få det optimale resultatet. Dette inkluderer ofte stativer, ekstra linser, eller også lyssetting. Med det rette gear'et kan du for så vidt lage en spillefilm, noe vi også har sett eksempler på.

Men der man tidligere trengte spesiell maskinvare og optikk for å få bilder med opplevelsen av liten dybdeskarphet, det vil si bokeh-effekt, får du nå hjelp av smarttelefonen. Apple har en rekke innstillinger for såkalt portrett-modus der man også kan komponere med ulike belysnings-effekter som etterlikner et oppsett man finner i studioer. Dette ser vi nå også i video-opptak der man altså kan justere dybdeskarpheten dynamisk eller i ettertid for å få den gode film-følelsen. Det er faktisk ganske utrolig hvor mye man kan tyne ut av en telefon som passer i lommen. Eller la oss være ærlige: Dette er regnekraft på høyde med en datamaskin.

Hjernen i kjernen

Og denne regnekraften ytes av nok en Apple-designet ARM-brikke kalt A15 Bionic. Den er raskere enn forgjengeren, og har nå 5 grafikkjerner i Pro-serien. Selve CPU'en har seks kjerner, hvorav to av disse er bygd for høy ytelse, og fire for høy effektivitet (altså at de er strømsparende). I tillegg finner vi et nevrale-nettverk med 16 kjerner som håndterer svimlende 15,8 billioner regneoperasjoner i sekundet, noe som anvendelse til ulike operasjoner innen kunstig intelligens (KI). Som for eksempel tekst-gjenkjenning i fotografier i iOS15 - noe som for øvrig også eldre modeller kan utføre. Og A 15-chipen tar dessuten også hånd om prosessering av billedsignalene (ISP).

Verden opplever en knapphet på databrikker, noe Apple i stor grad har blitt forskånet av i kraft av å bruke all sin tyngde og kraft på å booke fab-kapasitet lang tid i forveien. Antakelig er A 15 Bionic den raskeste brikken i en smart-telefon som finnes - spørsmålet som gjenstår blir da: Hva så? Når opplevde du sist at telefonen føltes treg? Men kanskje du spiller spill, eller ser film, eller tar masse bilder, eller ser på 3D-modeller, eller... listen bare fortsetter. For på samme måte som en datamaskin vil vi alltids kunne tyne de for alt det er verd. Klart, telefonerer du bare, og kanskje vippser litt eller betaler i nettbanken eller med appen på trikken så er du kanskje ikke i målgruppen for disse Pro-telefonene.

Skjermen

La oss snakke litt om skjermen i nye iPhone 13 Pro. Og det man bare må si rett ut er: Den må du bare oppleve! Det hjelper ikke å vise til målinger eller fakta, statistikk og dataark - denne skjermen er bare helt utrolig. Scrolling er som en varm kniv i smør. Den har masse dybde og kontrast, levende farger og dynamikk. Den har forresten også god lyd i høyttalerne for å se video-klipp, men det er egentlig ikke så viktig. Tekst er sylskarp og lettlest, og bilder nærmest spretter ut.

Er den bedre enn iPhone 12 Pro-skjermen? Ja, faktisk. Mye? Nei, men har du en iPhone 12 Pro så burde du strengt tatt ikke ha det helt store behovet for å oppgradere, heller. Det samme kan man si om iPhone 11 Pro, som også har en OLED-skjerm. Men verden går faktisk fremover, viser det seg. Men vi anbefaler altså å ta en tur til den lokale Apple-forhandleren for å oppleve dette selv - det er en subjektiv opplevelse som noen vil legge større vekt på enn andre.

En hyggelig detalj: Notch'en, den lille utskæringen i toppen av skjermen, er mindre i denne modellen. Mer grafikk, altså.

Oppgradering

Så hva får du egentlig om du oppgraderer fra en tidligere modell? Starter vi helt tilbake med en iPhone 7 får du en mer robust telefon med større og mer lyssterk skjerm av typen OLED (1000 nit) med HDR og True Tone, og en prosessor som er tre ganger raskere. Batteritiden er dramatisk bedre, og på data-siden får du 5G, Bluetooth 5, WiFi 6 og Ultra Wideband. Trådløs lading vil også være nytt, og i tillegg kommer kamera-pakken. Siden vi snakker om Pro-modellen kan vi ta med ProMotion med 120Hz skjermoppfriskningsrate, og video-opptak med HDR video med oppløsning opptil 4K med 60 bilder i sekundet i såkalt Cinematic Mode. Nevnte vi MagSafe?

Ikke så rent lite, med andre ord. Listen blir kortere for hvert år som går siden, og sammenliknet med fjoråret er kanskje 120Hz ProMotion, 3x optisk zoom, og bedre batteritid den største forskjellen. Tatt i betraktning investeringen man eventuelt gjorde for et år siden for en iPhone 12 Pro så gir kost-nytte vurderingen en lavere faktor, men om man altså går helt tilbake til iPhone 7 så snakker vi om et kvantesprang. Dersom denne faktisk fremdeles virker upåklagelig så er den ihvertfall nedskrevet.

Batteritiden kommer vi ikke utenom, uansett. Sammenliknet med tilsvarende modell fra året som har gått er prognosen opptil halvannen time lengre batteritid med iPhone 13 Pro. Muligens vil det kanskje utgjøre hele forskjellen som kan rettferdiggjøre prisen for deg, spesielt med tanke på at 5G-data tærer raskt på strømmen. Anbefalingen er kanskje å ha et konservativt forhold til denne nye standarden dersom det ikke er påkrevd.

Bærekraft

Noen ord om bærekraft-aspektet er på sin plass, avslutningsvis. On reisen din mot en iPhone 13 Pro begynner helt tilbake fra en iPhone 7 som omtalt over så har du virkelig klart å tyne bortimot maksimalt ut av hva en smarttelefon klarer å henge med på i 2021 - selv om den faktisk vil kunne oppgraderes til flere av de nye iOS 15-funksjonene. Og virker den så kan den jo få et nytt liv gjennom gjenbruk, også.

Selve iPhone 13 Pro-modellen benytter nå 100% resirkulerte magneter, 100% resirkulert loddetinn på hovedkretskortet og i batteri-enheten. Også gullet som benyttes blant annet for kameraet er helt gjenvunnet. Og så har man også klart å kutte krympe-plasten som tidligere omsluttet emballasjen. Ellers kan vi jo nevne at Apple har som mål innen 2030 å være karbon-nøytralt for virksomheten sett under ett.

Du kan lese mer om iPhone 13 hos Apple her. Prisen i Norge begynner på 12'290 kroner for en iPhone 13 Pro med 128GB lagringsplass. Apple stilte velvilligst en testmodell til disposisjon.

PS: Nevnte vi den flunkende nye fargen sierrablå som du kun kan få med årets iPhone 13 Pro-modeller?