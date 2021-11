Her er nye iPhone SE

Annonse

Apple har nettopp lansert nye iPhone SE.

Det er en solid oppgradering av selskapets innstegsmodell, men den står ikke tilbake hva angår kraft. På innsiden er den samme A13 Bionic-brikken som sitter i iPhone 11 Pro-modellen.

iPhone SE 2020

Det er andre generasjon Apple iPhone SE vi snakker om. Lenge var det rykter om en gjenoppliving av det klassiske iPhone 4/5-designet, men det viste seg ikke å stemme helt. Snarere er det klare likhetstrekk mellom denne modellen, og de andre aktuelle modellene - med linjer som ble påbegynt med iPhone 6-serien.

Nye iPhone SE har en 4,7 tommer Retina HD LCD-skjerm, og har fremdeles en fysisk TouchID-knapp for biometrisk identifisering gjennom fingeren. Telefonen støtter også haptisk feedback gjennom vibrasjoner.

Men den er altså noe mindre enn dagens iPhone 11, som en en skjerm på 6,1 tommer diagonalt. Og for mange er det en super og hendig størrelse.

Skjermen er faktisk såpass oppegående at telefonen klarer å yte HDR-avspilling med Dolby Vision og også HDR10.

En markant og merkbar forskjell er selvfølgelig kameraet - der iPhone 11-serien har fra to til tre kameraer så har SE kun det ene. Men med tanke på hvor mye man får ut av dette takket være kalkulasjons-fotografering - det vil si billedoptimalisering gjennom kunstig intelligens - så kommer man nok langt også her. Ett kamera måtte vi lenge klare oss med, og når vil regnekraften i tillegg gi oss effekter som Portrett-modus - inkludert dybde-effekt.

Vil du filme med kameraet så støttes det oppløsning opp til 4K med 60 bilder i sekundet. Kobles HDR inn blir dette tallet 30.

Det er interessant å se at også denne modellen støtter trådløs lading over Qi-standarden, i tillegg til hurtiglading: 50 prosent opplading på bare en halv time når man benytter en lader med tilstrekkelig effekt.

WiFi 6 er også på plass, i tillegg til 4G (LTE) og mulighet for doble SIM-kort (hvorav det ene er elektronisk eSIM).

iPhone SE er støv- og vannbestandig med en klassifisering på IP67 - noe so skal tilsvare nedsenkning i vann på én meters dyp i en halv time. Prøv å unngå det, men det er godt å vite at den skal tåle norsk klima.

iPhone SE kommer i tre ulike fargealternativer - sort, hvit, og rød. Forhåndsbestilling starter fredag 17. april kl. 14. Prisen er fra 5490 kroner for 64GB, 6190 kroner for 128GB, og 7690 kroner for 256 GB med lagringsplass.

Du kan lese mer hos Apple her. Sjekk ut en promo-video nedenfor.

