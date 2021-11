Kjøp eller selg brukt iPhone

Annonse

Ville du kjøpt en brukt iPhone på Finn?

Mange gjør det, men noen kvier seg nok også. Nå tilbyr finske Swappie kjøp og salg av brukte smart-telefoner, med ett års garanti på kjøpet.

Apple lanserte nylig iPhone 12, årets nye smart-telefoner. Det betyr at fjorårets modeller faller i pris, men billige blir de ikke akkurat.

Et godt alternativ er å kjøpe brukt, da kan elektronikk få både nytt og lengre liv. Det finnes også enkle grep man kan ta for å få telefonen til å vare lenger, slik som å bytte batteri eller skjerm.

Apple selv går også langt i å støtte eldre modeller med sine iOS-oppdateringer, og har også egne ambisjoner om høy grad av resirkulering i sin produksjon - for eksempel om å droppe sjeldne metaller fra konfliktområder.

Og vi har selvfølgelig alle sett Apples robot som demonterer en iPhone for gjenvinning når den ikke lengre er brukbar. Og selskapet tar selv i innbytte eldre modeller, som blir pusset og og gjort tilgjengelige for et nytt liv (som oftest i andre markeder).

Swappie har sine verksteder i Finland, og tilbyr frakt både til og fra med hurtig bud-tjeneste. Det er verd å merke seg at det ikke påløper toll eller avgifter grunnet dette. Du kan både selge din iPhone, eller kjøpe en brukt via deres nettsider.

Om du kan klare deg med en iPhone 6s kan du få en slik til rundt 1500 kroner, mens nyere modeller ligger mye tettere på ny-pris. Men det fine er altså den ett-årige garantien som gis på kjøpet.

Les mer på nettsidene til Swappie her.

Redigering 05.11.2020: Vi nevner at salg av iPhone fra Norge ikke er tilgjengelig per idag, men forventes i fremtiden.