iPhone-lansering 13. oktober

Annonse

Apple inviterer til et event 13. oktober.

Annonse

Alle solemerker peker på lanseringen av iPhone 12 - noen uker forsinket, slik tidligere antydet.

Annonse

Apple-event 13.10.

Har vi ikke nettopp hatt et Apple-event? Kan vi ha for mange Apple-event?

Apples lanseringer er stor underholdning, og tirsdag om en uke (klokken 19 på kvelden, norsk tid) vil Apple lansere årets iPhone-modeller i 12-serien. Apple har satt av to timer til seansen, så det blir antakelig mer enn bare ny smart-telefon!

Og det hele under slagordet "Hi, Speed". Eller "High speed", om du vil. Antakelig en referanse til både den nye A14-prosessoren, men ikke minst også til 5G-hastighet. Sistnevnte vil bli levert av Qualcomm etter at Apple kom til en avtale med selskapet om å avslutte all rettergang og samtidig lisensiere 5G-modemet. Pa sikt forventes det at Apple vil utvikle sine egne radio-brikker.

Et annet hett rykte er LiDAR-sensor i kamera-blokken på baksiden, tilsvarende iPad Pro.

Også dette eventet vil bli virtuelt - det vil si strømmet på nett, og vi tror det ikke er snakk om et live-event men heller et opptak som stråles ut da.

Ryktene peker på fire ulike modeller: En stor iPhone 12 Pro Max (6,7 tommer), en proff-modell iPhone 12 Pro (6,1 tommer), en ordinær iPhone 12 (også denne med 6,1 tommer skjerm), samt en mindre iPhone 12 mini (5,4 tommer).

Blir det en "one more thing"? Kanskje AirTags endelig lanseres. Eller AirPower. Eller macOS Big Sur. Eller nye og mindre HomePods. Eller nye AirPods-baserte øreklokker. Eller ny AppleTV? Og ikke minst: Ny, Apple Silicon-basert MacBook?

Sett av tiden i kalenderen nå!