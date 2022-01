iWork oppdatert

Annonse

Apple oppdaterer iWork-sviten.

Både Keynote, Pages, og Numbers får nye funksjoner for såvel iPhone som iPad og Mac.

Apple iWork

iWork er Apples svar på Office-pakken, og foretrekkes av mange. Spesielt kanskje Keynote som et overlegent presentasjonsverktøy.

Når iWork-appene nå oppdateres så blir det lettere for Pages å samarbeide med iPhone, Keynote får nye verktøy for å samarbeide om presentasjoner, og Numbers får nå pivot-tabeller for iPhone, iPad og Mac.

I Keynote kan man vise et live kamera-view av den presenterende direkte i en slide, i tillegg til at man kan samarbeide om presentasjonen med nye kontroller som flere kan benytte samtidig.

Og med Pages er det nå enklere å både se og redigere dokumenter underveis på en iPhone ved at tekst og bilder vises en i egen flyt i én enkelt kolonne.

Og Numbers bringer nå altså pivot-tabeller (er varemerker for Excel) med sine kraftige analyse-verktøy til både iPhone, iPad og Mac.

Du finner nedlastings-lenker nedenfor.

Via Apple

Keynote

Annonse

Pages

Numbers