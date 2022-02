Annonse

Apples Lisa P. Jackson, direktør for miljø, policy og sosiale initiativer, tar Apple med i First Movers Coalition.

Koalisjonen er et samarbeid mellom Verdens Økonomiske Forum (WEF), ledet av Børge Brende, og den amerikanske klima-utsendingen John Kerry (US Office of the Special Presidential Envoy for Climate). Offisiell lanseringsdato er fjerde november.

First Movers Coalition

Sammen med en rekke andre næringsinteresser er ambisjonen å lede an i målet om å de-karbonisere tunge industrier. Andre medlemmer fra næringslivet er Boston Consulting Group, AP Møller–Mærsk, Vattenfall, Dalmia Cement, Volvo Group, Fortescue Metals Group, og Yara International. Disse representerer åtte sektorer som står for omtrent 30 prosent av de globale utslippene, sies det. Fire nye sektorer skal komme til i løpet av 2022.

Apples mål som selskap er å bli karbon-nøytralt innen 2030. Lisa Jackson deltar på COP26 i Glasgow, nå pågående.

De som har kjøpt Apple-produkter i senere tid vil kanskje ha lagt merke til at krympe-plasten kanskje er fjernet, eller at emballasjen er mindre, eller også at mobilen leveres uten en strømadapter.

