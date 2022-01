Ny Mac Pro og Pro Display XDR

Annonse

Den fanget nok oppmerksomheten til de fleste: Nye Mac Pro.

Lansert under WWDC 2019-åpningstalen, men ikke klar for salg enda. Det passer kanskje bra, for det kan hende du må legge til side litt feriepenger med en inngangspris på rundt 60,000 kroner.

Mac Pro og Pro Display XDR

Apples forrige forsøk på en proff-Mac kantret spektakulært. Liten, sort og rund var den - men tålte dessverre ikke varmen den utviklet spesielt godt. Og dermed heller ikke fremtidige utvidelser.

Derfor ble det gitt lovnad om en ny og modulær Mac Pro, som nå er lansert. Modulær i den forstand at den minner om et typisk PC-kabinett der i prinsippet all innmat kan byttes ut og konfigureres av brukeren. I prinsippet.

Høydepunktet på maskinvaresiden er Intel Xeon-prosessorer (helt nye) i arbeidsstasjonsklassen med opptil 28 kjerner, raskt minne med maks-kapasitet på hele 1,5 TB, åtte PCIe-utvidelsesplasser og grafikkarkitektur med det som skal være verdens kraftigste grafikkort.

Xeon-prosessorene kommer med opptil 28 kjerner, og maskinen har 64 PCI Express-spor for massiv båndbredde. Dessuten har den mer enn 300 W effekt og oppgradert kjølearkitektur som gjør at prosessoren kan brukes maksimalt hele tiden. Tre stillegående vifter kjøler ned en egen kjøleribbe.

Nye Mac Pro får seks-kanalers minnearkitektur og tolv fysiske DIMM-plasser som kan fylles med hele 1,5 TB med RAM.

Grafikk

Maskinen skal også ha det Apple kaller for verdens kraftigste grafikkarkitektur, med 56 teraflops ytelse i ett system. Det er utviklet en egen modul kalt Apple MPX, en utvidelsesarkitektur for grafikk. For første gang har et grafikkort fått Thunderbolt-integrasjon og mer enn 500 W effekt.

Mac Pro kan leveres med grafikkortet Radeon Pro 580X. Mac Pro kan også leveres med Radeon Pro Vega II med ytelse på opptil 14 teraflops og 32 GB minne med 1 TB/s minnebåndbredde.

I tillegg kan Mac Pro leveres med Radeon Pro Vega II Duo, som har to Vega II-grafikkprosessorer for hele 28 teraflops grafikkytelse og 64 GB minne, noe som gjør dette til verdens kraftigste grafikkort. Mac Pro har plass til to MPX-moduler, slik at du kan bruke to Vega II Duo-kort for å få utrolige 56 teraflops grafikkytelse og 128 GB videominne.

8K videoredigering

Nye Mac Pro leveres med Afterburner med en ASIC som kan programmeres og som dekoder opptil 6,3 milliarder piksler i sekundet. Med Afterburner kan videoredigerere som bruker kameraer med høy kvalitet som krever konvertering av filformater for å forenkle redigeringen, nå bruke det opprinnelige formatet fra kameraet og dekode opptil tre strømmer 8K ProRes RAW-video og tolv strømmer 4K ProRes RAW-video i sanntid.

Ulike programvare-tilbydere, inkludert Avid, Adobe, Blackmagic og Maxon, tilrettelegger sin programvare for å dra fordel av den nye maskinvaren på grafikksiden.

Pro Display XDR

I tillegg ble det også lansert en helt ny HDR-monitor som skal overgå alt som finnes av referanseskjermer. Pro Display XDR har en 32-tommers Retina 6K-skjerm med stort fargerom (P3), 10-bits farge og hele 1600 nit lysstyrke. Det gir en kontrast på utrolige 1 000 000:1, og den er også designet med tanke på å ha ekstra bred innsynsvinkel.

Pro Display XDR har et 32-tommers LCD-panel med 6016 x 3384 Retina 6K-oppløsning med mer enn 20 millioner piksler.

8K gir nesten 40 prosent mer skjermplass enn en 5K-skjerm.

Pro Display XDR har et direkte bakbelysningssystem med mange LED-dioder som gir lysstyrke på 1000 til 1600 nit (candela per kvadratmeter).

Apple har også utviklet et spesielt, magnetisk stativ for den nye monitoren. Med Pro Stand kan Pro Display XDR både vinkles og justeres opp og ned, og skjermen kan også roteres til portrettmodus.

Profesjonelle brukere som har egne krav til montering, kan bytte ut Pro Stand med en VESA-adapter. Med en enkelt Thunderbolt 3-kabel kobles Pro Display XDR sømløst til Mac, inkludert nye Mac Pro som støtter opptil seks skjermer og hele 120 millioner piksler.

Maskin og monitor kommer til høsten. Sjekk ut en promo-video nedenfor. Via Apple