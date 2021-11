macOS Catalina nærmer seg

Annonse

macOS Catalina kommer i løpet av oktober måned til din Mac, gratis.

Det er opp til deg, selvfølgelig, og du må ha en kvalifiserende maskin av dato – det er faktisk aktuelt for mange Mac-modeller helt tilbake til 2012. Men det er flere gode grunner til å oppgradere – og til å se opp, først.

macOS Catalina

Hovedmotivasjonen for de fleste er nok ny funksjonalitet, men for Apple er et nytt macOS også en viktig anledning til å både øke kapasiteten under panseret for tiden fremover, inkludert sikkerheten. macOS Catalina vil kun støtte 64-biters applikasjoner – og med dette risikerer man at eldre appen altså ikke klarer oppgraderingen. Så sjekk det først.

Kravet til 64-bit vil være innfridd for mange apper allerede, og i tillegg til dette må applikasjoner nå notoriseres hos Apple for ekstra beskyttelse blant annet mot skadevare. Apple har nylig sendt ut en påminnelse om dette til utviklere, og det kan tyde på at slippet er nært forestående.

I tillegg ble nettopp den såkalte Golden Master-versjonen av testversjonen sendt ut for den siste kvalitetssikringen, og det er dermed all grunn til å tro at det ikke vil bli flere utviklerversjoner før operativsystemet sendes ut på markedet til forbrukere. For de som har deltatt i beta-fasen som publikum betyr det antakelig at man i prinsippet har den endelige versjonen allerede.

Aktiveringslås

macOS Catalina har også en annen interessant sikkerhetsfunksjon knyttet til T2-sikkerhetsbrikken som finnes i nyere Mac-maskiner; typisk fra 2018 eller senere. Denne brikken vil på samme måte som på en iPhone eller iPad stå for en funksjon kalt Aktiveringslås, som garanterer at ingen andre enn deg selv kan slette (og dermed gjenopprette) maskinen for å nulle den. I prinsippet blir de dermed verdiløse som tyveriobjekt, noe som også har vært en tendens for iPhone. Du kan lese mer om T2-brikken hos Apple her.

Utover dette er det mange publikumsrettede funksjoner, også – inkludert muligheten til å bruke en iPad som skjerm nummer to, eller for utviklere å overføre iPad-apper til Mac på enkelt vis. Det tilsier flere apper for plattformen. Og så kommer også Apple Arcade, Apples nye spilltjeneste, og mere til. Du kan lese mer på Apples dedikerte nettside for macOS Catalina her.

Maskinkrav

Du vil trenge en MacBook 2015 og nyere, MacBook Air 2012 og nyere, MacBook Pro 2012 og nyere, Mac mini 2012 og nyere, iMac 2012 og nyere, iMac Pro 2017 og nyere, eller en Mac Pro 2013 og nyere. macOS Catalina er en gratis oppgradering for Mac fra Apple.