MacBook Pro 14" til WWDC?

I juni er det duket for Apples årlige utviklerkonferanse – WWDC.

Tross global pandemi avholdes den også i år, men det blir et virtuelt event. Konferansen fokuserer primært på kommende programvare – men det hender rett som det er at det også er maskinvare-lansering.

MacBook Pro 14" (2020)

Alt kommer til å bli annerledes i år under WWDC. Ikke bare skal utvikler-seansene bli virtuelle, men det samme gjelder også for keynote-åpningstalen. Ofte er stemningen og magien i rommet viktig for å få godfølelsen i forbindelse med høydepunktene, men i år må dette skje uten flere tusen utviklere og presse til stede.

Akkurat hvordan Apple løser dette gjenstår å se – kanskje de bruker sitt eget campus-auditorium med god avstand mellom setene. Eller kanskje bare et mindre konferanserom med færre til stede? Eller kanskje de tar den helt ut og kjører hele opplegget fra hjemmekontoret over FaceTime?

Uansett avvikling så kan det altså se ut som om vi i år får servert den lenge ryktede fjorten-tommers varianten av en MacBook Pro. På samme måte som 15-tommeren ble til 16" bare ved at rammen rundt ble mindre så forventes det at samme vil skje den andre veien – med andre ord at 13-tommeren erstattes.

Ryktene fokuserte først og fremst på skjermstørrelsen, så det kan egentlig gå begge veier: Mot en Pro-modell, eller mot en lettere Air-variant. Men nå har det kommet en oppføring på 3DMark som kan tyde på at det blir en high end Pro-type.

Det er Twitter-bruker _rogame som har publisert dataene som peker på en MacBook Pro med 32GB RAM, 4TB lagring og en hittil ukjent Intel-prosessor av typen 28W Core i7-1068NG7. Offisielt er denne varianten ikke bekreftet av Intel selv.

Ytelsen skal være 2.3GHz som basis-hastighet med opptil 4.1GHz boost-klokkefrekvens. Grafikkjernen skal være en integrert Intel Iris Plus Graphics G7 GPU. I tillegg har prosessoren 8 MB L3 cache.

Det antydes at komponentene i denne konfigurasjonen prismessig vil kunne havne helt i topp på rundt 35-40 tusen kroner. De dataene som finnes på 3DMark tilsier også at det er snakk om en 13-tommer, men det kan være et forsøk på å skjule de bakenforliggende fakta. Om noen uker vet vi mer.

Via Notebookcheck