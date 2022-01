Nye MacBook Pro med M1 Pro og M1 Max 

Annonse

Si velkommen til en helt ny generasjon av Apple Silicon-prosessorer, designet spesielt for MacBook Pro-serien.

Disse pro-prosessorene M1 Pro og M1 Max finner sin plass i en helt nydesignet MacBook Pro-maskin som nå finnes både i 14- og 16-tommers utgave. Og åpner du lommeboken så kan du toppe det hele med 64GM med omforent minne – til sin pris, selvfølgelig.

De nye maskinene bruker nå en Liquid Retina XDR-skjerm som også støtter ProMotion med opp til 120Hz dynamisk oppfriskning. Og de kan vise over en milliard farger, med lysstyrke opptil 1600 nits spisslast (1000 vedvarende) og et kontrast-forhold på 1 til 1 million. Det hele kompletteres med et 1080p FaceTime-kamera og helt nye høyttalere med mer bass.

16-tommers MacBook Pro har en skjerm på 16,2 tommer med 7,7 millioner piksler. 14-tommers MacBook Pro har også en større skjerm på hele 14,2 tommer med totalt 5,9 millioner piksler – som faktisk er flere piksler enn på forrige generasjons 16-tommers MacBook Pro.

Tastaturet er også revidert – mest iøynefallende ved at TouchBar-berøringsskjermen er borte til fordel for mekaniske funksjonstaster. Disse er selvfølgelig bakbelyst, men også satt elegant ned i en mørkt aluminiums-fordypning i kabinettet. Som fremdeles er i aluminium. Apple bruker generelt høyverdige, resirkulerbare materialer i disse maskiner, og har samtidig redusert behovet for å ta ut sjeldne mineraler ved å gjenbruke disse for eksempel i magnetene.

Mens vi snakker om magneter: MagSafe er tilbake – på gamlemåten. Strømledningen har igjen en magnetisk kontakt i enden som vil slippe taket dersom du er uheldig og snubler over ledningen. Katastrofe avverget.

Noe vi også kan glede oss over er de mange nye tilkoblingsmulighetene. Tre Thunderbolt-/USB-C-tilkoblinger for både strøm (når du ikke bruker MagSafe) og data/media, i tillegg til HDMI, en SDXC-minnekortleser, og en høyttalerkontakt med støtte for lav-impedans.

M1-prosessorene har fra 10 kjerner i selve hovedregneenheten, og opptil 16 kjerner i grafikkprosessoren. M1 Pro har også opptil 200 GBps minnebåndbredde – nesten tre ganger så mye som M1 – og støtter opptil 32 GB raskt fellesminne. M1 Pro er utviklet for å effektivisere avanserte videoarbeidsflyter ved hjelp av en ProRes-akselerator i mediemotoren for ekstremt rask og strømeffektiv videobehandling. Både M1 Pro og M1 Max har 16-kjerners Neural Engine.

M1 Max har den samme kraftige 10-kjerners prosessoren som M1 Pro, men grafikkprosessoren har hele 32 kjerner, noe som gir opptil fire ganger bedre grafikkytelse enn M1. Chipen har også opptil 400 GBps minnebåndbredde, dobbelt så mye som M1 Pro og nesten seks ganger så mye som M1, og opptil 64 GB raskt fellesminne.

M1 Max har også en forbedret mediemotor med to ProRes-akseleratorer for enda bedre flerstrømsytelse. Det betyr at profesjonelle brukere kan redigere opptil 30 strømmer med ProRes-videoer i 4K og opptil syv strømmer med ProRes-videoer i 8K i Final Cut Pro. Det er flere strømmer enn på en Mac Pro med 28-kjerners prosessor og Afterburner. Og for første gang på en Mac kan videoredigerere fargekorrigere 8K ProRes 4444-videoer i HDR uten å være tilkoblet strøm, slik at de ikke trenger å sitte i redigeringsrommet når de arbeider.

Også batteritiden er forbedret: Med 14-tommers MacBook Pro får man opptil 17 timer med videoavspilling, og med 16-tommers MacBook Pro får man hele 21 timer med videoavspilling.

Pris og tilgjengelighet

Du kan bestille nye 14- og 16-tommers MacBook Pro i dag, og de blir tilgjengelige fra tirsdag 26. oktober. Nye 14-tommers MacBook Pro koster fra 23 490 kroner, og fra 22 080 for utdanningskunder. 16-tommers MacBook Pro koster fra 29 490 NOK, og fra 27 130 kroner for utdanningskunder.

PS: Drar du på i alle maskinvare-ledd kan du komme opp i neste 74 500 for toppmodellen. Vi bare nevner det.

Du kan lese mer om nye MacBook Pro hos Apple her.