MacBook Air og MacBook Pro oppdatert før skolestart

Annonse

Apples Mac-maskiner er populære hos studentene.

Nå blir de både bedre, og billigere. En unektelig god kombinasjon, men Apple luker også i vareutvalget forøvrig.

Mac - også til undervisningsbruk

Apple har oppdatert MacBook Air med True Tone Retina-skjermen, noe som gir en mer naturtro opplevelse. Det betyr at nesten absolutt alle Mac-maskiner nå har denne typen skjermteknologi. Prisen på Air-modellen er også senket til 12,790 kroner, med en enda lavere pris for studenter.

Også 13-tommers MacBook Pro er oppdatert med nyeste firekjerners prosessor (åttende generasjon) som gjør den dobbelt så kraftfull som før. Den kommer nå også med Touch Bar og Touch ID, en Retina-skjerm med True Tone, og Apple T2-sikkerhetsbrikke. Startprisen er på 14,990 kroner, og den fås til en enda lavere pris for studenter.

Samtidig fås nå alle MacBook Pro-maskiner med TouchBar, uten Escape-taste - til glede for noen og til forargelse for andre. Og forøvrrig nevnes det at Apple har tatt den lette 12-tommeren MacBook ut av sortimentet. Det er synd, for den fylte opplagt et behov - så vi håper den kan gjøre et comeback som en ARM-maskin om ikke alt for lenge...

Skolestart

MacBook Air og MacBook Pro er også en del av Apples Skolestart-kampanje, som inkluderer hodetelefonene Beats Studio3 Wireless ved kjøp av en kvalifiserende iMac eller bærbar Mac. Kampanjen har allerede startet, og er tilgjengelig for studenter, deres foreldre, ansatte, fakultetet og de som driver hjemmeundervisning, gjennom Apple Store for utdanning.

Kampanjen inkluderer et par hodetelefoner fra Beats ved kjøp av en kvalifisert Mac eller iPad for studiene, samt en utdanningsrabatt på kvalifisert Mac, iPad, AppleCare, utvalgt tilbehør og tjenester.

Via Apple