Røde med verdens minste trådløse mikrofon

Trådløs lyd ble enda bedre.

Røde lanserer nå Wireless GO II, oppfølgeren til suksessen GO fra to år tilbake.

Røde Wireless GO II

God lyd er viktig, ikke bare for video-produksjoner eller podcaster, men også for konferanser eller også hjemmekontor-videosamtaler.

Nye, trådløse Wireless GO II lar deg ta opp på to mono-kanaler samtidig, eller så kan du velge å samle begge til én stereo-feed. Eller bare fokusere på en enkelt lydkilde.

Lyden sendes trådløst mellom sender og mottaker, kan yte i opptil to hundre meters avstand - og er dessuten kryptert med 128 bit. Mottakeren husker hvilke kanaler de to senderne ble brukt til sist, og du kan også gjøre enkle justeringer av levels på mottakeren som har en liten skjerm.

Mottaker og sender har oppladbare batterier (varer opptil 7 timer), og det følger med både ledninger og også vind-trekk. Senderen veier bare 30g og klipses enkelt til jakken, men kan også brukes mot en ekstern mygg-mikrofon i kragen via en ledning.

Det er også en innebygget failsafe som tillater opptil 24 timers opptak i selve mottakeren selv om tilkoblet mobilenhet eller datamaskin skulle svikte. En annen sikkerhets-foranstaltning er en reservekanal dersom hoved-kanalen skulle få tekniske problemer.

Du kan koble mottakeren til et DSLR-kamera med en 3,5mm TRS ledning/jack, eller via en USB-C ledning til din iPad eller Mac - eller med en Lightning-kabel direkte til din iPhone.

Prisen i Norge for hele settet antas å ligge på rundt 3500 kroner straks de finner veien til en lokal forhandler. I mellomtiden kan du bestille rett fra Røde her.

