NordVPN nativ på Apple Silicon

Annonse

NordVPN har oppdatert sin klient for Mac.

Og med versjon 6.6.1 for macOS er det nå nativ støtte for Apple Silicon.

NordVPN for Apple Silicon

NordVPN er en av de største og mest populære VPN-løsningene, også for Mac. Løsningen tilbyr kryptering mens du er på nett, og lar deg også (tilsynelatende) endre din geografiske lokasjon for nett-trafikk som for eksempel for strømming av medie-innhold med regions-sperre.

Videre skal løsningen beskytte maskinvare i flere lag slik at det også skal være mulig å trygt logge seg på offentlige WiFi-nett. En NordVPN-konto dekker opptil seks ulike enheter.

Og det at NordVPN nå er optimalisert og kan kjøre M1-kode direkte betyr at maskinen ikke trenger å kjøre oversettings-løsningen Rosetta 2. Så da skal alt kjøre på maksimal hastighet.

Den nye versjonen er laget som en universell binær-fil slik at du ikke trenger å tenke på hvilken utgave du skal laste ned (for det er den samme for M1- som for Intel-maskiner).

Du finner NordVPN på AppStore her, eller ved å følge lenken nedenfor. For eksisterende kunder er oppdateringen gratis.

Via NordVPN