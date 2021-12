Fana Sparebank tidlig ute med å lansere Apple Pay

Annonse

Fra i dag av kan kunder i Fana Sparebank ta i bruk Apple Pay.

- Vi er veldig stolte over at vi endelig kan tilby Apple Pay til våre kunder. Det er en rask og brukervennlig måte å betale på i hverdagen, som vi vet mange kunder ønsker, sier administrerende direktør i Fana Sparebank, Lisbet K. Nærø.

Tidlig ute

Fana Sparebank er tidlig ute med ny teknologi. Ifølge pressemeldingen fra sparebanken er de også en av de første bankene i Norge som tilbyr kundene sine Apple Pay.

- Det ligger i våre verdier å være nytenkende, og vi har jobbet hardt for å få denne tjenesten på plass. Da Apple Pay kom til Norge tok vi raskt beslutningen om å tilby løsningen til våre kunder. Veien har vært noe lenger enn det vi først hadde håpet på, men vi gleder oss over at kundene våre nå kan ta dette i bruk, sier Nærø, og fortsetter:

- Fremtiden er kontaktløs og vi vet at Apple står for nesten halvparten av alle mobilbrukere i verden. Tidligere i år lanserte vi Google Pay, og derfor har det vært viktig for oss å lansere Apple Pay slik at vi har et helhetlig tilbud til alle våre kunder. Uavhengig av hvilken mobilenhet de bruker, sier Nærø.