Med "Hei Siri" gjennom nøkkelhullet

Annonse

Først Google og Amazon, men nå altså også Apple.

Alle kvalitetssikrer sine digitale assistenter ved å transskribere lydopptak. Men det kan være ganske private samtaler som fanges uten at brukerne nødvendigvis er klar over det.

Siri og personvernet

Kunstig intelligens er vel og bra, men den må trenes opp. Når det gjelder billedgjenkjenning så er man avhengig av billedbanker som er tagget - med andre ord strukturerte data. Og så vil modellene på sikt, etter lang tids trening, kunne identifisere informasjonen selv.

For talegjenkjenning er prosedyren i prinsippet sammenliknbar, og vi har dessuten lengre erfaring med dette. Men fra tid til annen behøves det en kvalitetssjekk. Dette kan ha sammenheng blant annet med de såkalte "alltid på"-instillingene som skal gjøre assistentene kontinuerlig tilgjengelig.

Sålenge man sier triggerordene, slik som "Hei, Siri" så kan man med rimelighet forvente at det gjøres en analyse av ordene som følger. Men det viser seg altså at alle de store teknolgiselskapene tar en del stikkprøver for å sjekke at ordene som identifiseres automatisk faktisk stemmer.

Apple leier inn folk til dette, og skal etter sigende skrive ned cirka en prosent av alle Siri-kall. Men det viser seg også at det gjøres en del opptak som ikke var ment for Siri - alt fra legesamtaler, til narkotika-relaterte lovbrudd, til sex. Visstnok kanlyden av en glidelås som åpnes aktivere taleanalysen...

Er du bekymret for personvernet så bruker du kanskje ikke "Hei, Siri"-funksjonen, men man kan jo være i andres selskap som gjør det. Og da bør man fremdeles ha en rimelig forventning til personvern. Vi forventer at Apple sikrer at kun bevisst aktivering av Siri-funksjonen faktisk analyseres for korrekt talegjenkjenning.

Apple har forøvrig kommentert nyheten til 9to5Mac, og sier at opptakene sjeldent er lengre enn noen få sekunder. Du kan lese mer om Apples holdning til personvern her.

Via TheGuardian