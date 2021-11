Tim Cook om personvern

Annonse

Apple har personvern som fokus.

Tim Cook gjentar dette gjerne, slik som i denne videoen i anledningen en konferansen om personvern og data-sikkert innen datamaskiner - CPDP2021.

Litt av bakteppet er selvfølgelig fake news og algoritmene som benyttes i sosiale medier.

Og at Apple har lagt seg ut med Facebook og andre som beklager at de må opplyse og be om tillatelse til å spore deg på nett gjennom sine appen. Dette må det nå opplyses om på AppStore på en sjekkliste som kan minne om såkalte nutrition labels, et merkesystem for å opplyse om næringsverdien i matvarer.

Mer om personvern i AppStore hos Apple her. Se den 12 minutter lange videoen med Tim Cook nedenfor.