WWDC 2020 starter 22. juni

Annonse

Apples årlige utviklerkonferanse blir virtuell i år.

Og nå er datoen for WWDC 2020 satt: 22. juni er vi igang, i appen og i nettleseren.

WWDC 2020

WWDC er for mange et årlig høydepunkt. For utviklere i Apple-sfæren er den et must, og for alle interesserte er det åpenbaringen av alle de nye programvare-funksjonene for iPhone, iPad og Mac med mere.

Ny maskinvare glimtes det også til med rett som det er - men sammen med iPhone-lanseringen om høsten er selvfølgelig åpningstalen et høydepunkt i seg selv.

Fysisk deltakelse i dagene konferansen varer er dessuten en mulighet til å møte likesinnede og ikke minst Apple-ingeniører, men har også blitt til en kostbar fornøyelse med få inngangsbilletter, lange flyreiser og høye hotellpriser.

Keynote-talen strømmes vanligvis på direkten, så der kan alle følge med. Og nå blir altså hele konferansen virtuell, den globale pandemien tatt i betraktning. Akkurat hvordan avviklingen vil skje i detalj gjenstår å se, men trolig vil langt flere få anledning til å delta enn tidligere.

En spennende nyhet er student-konkurransen for unge utviklere (aldersgrenser varierer fra land til land) kalt Swift Student Challenge. Lag ditt eget Swift-playground og vinn fine premier. Se detaljene i lenken.

Du kan lese mer på utvikler-sidene hos Apple her.

Via Apple