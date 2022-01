Apple One - et nytt samleabonnement?

Annonse

Tirsdag kveld er det Apple-event.

Ryktene tilsier ny Apple Watch og iPad Air, men ny iPhone første i oktober. Men kanskje også Apple Tags, og muligens også en ny abonnements-tjeneste?

Apple One

Alt er snudd opp ned for tiden. Apples juni- og september-events er vanligvis de store høydepunktene i løpet av året, og selv om de begge fremdeles skjer og er noe forsinket så er det ikke like lett å spå konkret hva som vil foregå.

Invitasjonen som har gått ut med tittelen "Time Flies" gir riktignok et godt pekepinn på at det blir et nytt smartur, og det hentes også til AR-innnholde og altså en mulig ny iPad Air. Men ellers er det uvisst.

Det betyr ikke det at det ikke har vært rykter, men så mange av disse har kommet og gått et man ikke vet hva man skal tro. Air Power-ladematten - kommer den eller ikke? Air Tags, kommer de? Hvor er den nye Apple Silicon-baserte Mac'en som skal komme i løpet av året?

For det er vel naturlig at den lanseres under et event - men kanskje en oktober-lansering sammen med iPhone 12 er tidspunktet.

Men så dukket det altså opp et godt lite rykte om en ny tjeneste kalt Apple One, som selskapet skal ha registrert ulike internett-domener for. I tillegg fant man også kode-referanser med tjenesten som tekst-objekt.

Men hva kan det være? En tjeneste som samler alle de ulike Apple-abonnementene i ett? Det vil i såfall potensielt være Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, og kanskje også Apple News+ (selv om tjenesten er begrenset til enkelte engelsk-språklige land). Og kanskje også iCloud er del av det hele?

Via 9to5Mac