Apple feirer julen med Mariah Carey

Det er kamp om de store navnene blant de ulike strømmetjenestene.

Apple kaster seg inn i kampen om julen, og har sikret seg Mariah Carey i tillegg til noen overraskelsesgjester.

Mariah Carey's Magical Christmas Special

Det er snakk om et musikalsk jule-sett som vil få premiere i hælene på 25-årsjubileet til hennes store julehit “All I Want For Christmas Is You.”

I tillegg til Carey så vil også andre musikalske gjester bidra, og det hele vil bestå av både animasjon, dans og musikk.

Regien for hele showet er ved BAFTA-vinner Hamish Hamilton, som har stått bak store seremonier i forbindelse med OL i London, samt Oscar-gallaen og også Super Bowl-underholdning i pausen. Med seg får han også Golden Globe-vinner Roman Coppola (sønn av Francis Ford Coppola), som også blir produsent. Sistnevnte er kjent for filmene "Mozart in the Jungle,” “Moonrise Kingdom,” og “A Very Murray Christmas".

Mariah Carey vil produsere sammen med Ian Stewart, Raj Kapoor og Ashley Edens for produksjonsselskapet Done + Dusted.

Endelig premieredato er ikke endelig satt, men det blir altså i forbindelse med julehøytiden.

