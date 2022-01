Apple er tjeneste-villig

Annonse

2021 begynte godt for Apple.

Første januar ble det satt ny rekord for omsetning av apper og tjenester på AppStore.

Apple og tjenester

Hele 450 millioner dollar fikk bein å gå på den første dagen denne året - rundt regnet fire og en halv milliard kroner. Dette gjelder både tjenester og innhold, som musikk og film, men ikke minst i stor grad spill.

Totalt ble det brukt 1,8 milliarder dollar (cirka 15 milliarder kroner) i uken mellom jul og nyttår. Det lå sikkert nye dingser under mange juletrær, og ikke minst også gavekort.

Apple prøver å få flere ben å stå på, generelt, og da spesielt innen tjenester. Selskapet har styrket sin satsning på produksjon av eget innhold, det vil si film- og tv-serier (Apple TV+), men også finansielle tjenester (Apple Card), nyheter (Apple News+) og nå nylig også Apple Fitness+.

Flere av selskapets tjenester, inkludert lagringsplass i skyen, kan fås som del av et samleabonnement kalt Apple One - selv om tilbudet er redusert i Norge sammenliknet med andre land. Apples abonnements-tjenester vil typisk være tilgjengelige for deling med et utvalg familiemedlemmer.

