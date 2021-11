10 år med Tim Cook

Annonse

Alle kjenner til Steve Jobs.

For ti år siden overlot han tømmene til Tim Cook, mannen som idag leder Apple. Visste du at han har en fortid hos Compaq og IBM, Apples store fiende?

Apples Tim Cook

Tiden flyr, men det har altså passert et helt tiår siden Steve Jobs ga seg i toppleder-jobben hos Apple, og også falt bort ikke så veldig lenge etter.

Cook hadde vært Jobs' stedfortreder ved en tidligere anledning da sistnevnte ble behandlet for kreftsykdommen som til slutt skulle bli hans endelikt.

Den 24. August 2011 ble Cook formelt innsatt, og på de 10 årene som har gått har selskapet skapt enorme verdier og vokst tilsvarende. Mange spådde Apples nedgang etter at Jobs forsvant, men den gang ei.

Det første produktet som ble lansert etter at Cook overtok var iPhone 4S. Denne modellen ble selvfølgelig kreert under Jobs' oversyn, og han har kastet lange skygger over produktrekken i de etterfølgende årene. Men idag kan vi trygt si at det er Cooks Apple vi ser, og mange andre nye ansikt har også kommet til.

For litt siden ble Cook spurt om hvordan fremtidens hans ser ut, og han innrømte at han ikke ser for seg å fremdeles styre Apple ett tiår til inn i fremtiden. Men han har ikke tenkt å gi seg med det første, heller. Heldigvis!

Via MacWorld.se