Apple med kunngjøring onsdag

Tim Cook var gjest hos CBS This Morning på amerikansk tv.

Hans ærend var i første rekke å snakke om tankesettet rundt fjerningen av Parler-appen fra AppStore, men del to av intervjuet er ikke sendt enda.

Det er programleder og intervjuer Gayle King som rett ut sier at Apple planlegger en stor kunngjøring, og hun gjør også uttrykkelig oppmerksom på at det ikke er snakk om en produktlansering.

Så hva kan det være? Vi er midt i CES 2021, den årlige messen for forbrukerelektronikk, og Apple har i senere tid benyttet anledningen til å markere seg med sitt standpunkt rundt personvern. Så kanskje det er noe i den forbindelse? Vi vet tilsvarende også at selskapet har pådratt seg Facebooks vrede grunnet iOS 14-innstramningene med anti-sporingsfunksjoner.

Men det kan være så mangt. Muligens opplysninger relatert til andre mål selskapet har satt seg, for eksempel innen bærekraft eller likestilling. Eller et initiativ til eller samarbeid om et tiltak innen samfunnsansvar. Eller hva med ryktene om den elektriske bilen? Oppkjøp av filmstudio? Snart vet vi mer.

Sjekk ut video nedenfor. Via 9to5Mac