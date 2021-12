Apple med syntetisk norsk

Annonse

Siri blir bedre til å snakke norsk.

Med iOS 15 og macOS Monterey kommer nevral tekst-til-tale også for de nordiske språkene, samt finsk.

Nevral tekst til tale

For litt siden gjorde Apple om på måten tale genereres for Siri. Tidligere hadde man bruket mye krefter på å la mennesker snakke inn ord og setninger, for så å interpolere mellom disse. Nå går utviklingen mot helt syntetisert tale, men som likevel høres naturlig ut.

Et eksempel som dukket opp var de nye Siri-stemmene på engelsk, og som man kan teste i tweet’en nedenfor. Samtidig benyttet man anledningen til å ta bort ne kjønnsspesifikke identifikator for disse, som nå bare heter stemme 1, stemme 2, og så videre. Har du oppdatert din iPhone eller iPad til nyere versjon av iOS vil du se dette også for norsk.

Men med iOS 15 så vil Apple også benytte det nevrale nettverket i A-brikkene til å generere mer naturlige stemmer, syntetisk. Og altså også for norsk tale. Kunstige stemmer kan jo oftere høres veldig kunstig ut, så det blir helt sikkert et fremskritt (uten å ha hørt det).

Interessant å merke seg er at funksjonen i tillegg til iOS og iPadOS også kommer til macOS Monterrey - men bare til nye maskiner basert på Apples egne M1-brikker av kategorien Apple Silicon. Det er nok CPU’en som gir disse mulighetene, og som ikke finnes i Intel-brikker.

iOS 15 forventes å komme i offentlig beta i løpet av sommeren, og som endelig release i forbindelse med iPhone-lanseringene til høsten.

Via Apple