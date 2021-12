Apple utvider servicetilbudet for Mac

Annonse

Apple utvider programmet for uavhengige reparatører med ytterligere alternativer, slik at kundene får tilgang til reparasjonstjenester.

Bedrifter i alle størrelser kan tilby Mac-reparasjoner med originaldeler fra Apple, som garanterer kvalitet og sikkerhet. Det koster ingenting å bli med, og opplæringen er gratis for nye bedrifter.

Programm for uavhengige reparasjonsleverandører

Programmet for uavhengige reparasjonsleverandører er utarbeidet for selskaper som er interesserte i å tilby reparasjonsservice for Mac etter garantitiden. Apple har nå et nettverk på over 5000 sertifiserte service-partnere (AASP) globalt, og som kan ta hånd om reparasjoner av alle Apple-enheter.

Håpet for sluttbrukere vil også være å få kortere avstander til en autorisert reparatør, for eksempel utenfor de store byene.

Kvalifiserte selskaper får tilgang til originale deler, verktøy, opplæring, servicehåndbøker, diagnostikk og ressurser fra Apple for å utføre en rekke Mac-reparasjoner utenom garantien. Alle bedriftene i programmet har tilgang til gratis opplæring fra Apple og de samme originaldelene, verktøyene, håndbøkene og diagnostikken som autoriserte tjenesteleverandører og Apple Store-butikker.

For å få bekreftet at en bedrift deltar i programmet, kan du gå til denne nettsiden. Service og reparasjon av en Mac hos Apple kan gjøres her.

Du kan lese mer om programmet hos Apple her.

Via Reuters