Apples nye butikk i Singapore

Apple har åpnet en ny butikk i Singapore.

Den sfæriske bygningen i glass representerer et helt nytt design for Apple, og kommer helt klart til å bli en landemerke i Marina Bay Sands.

Apple Store Marina Bay Sands

Som en liten klode som flyter i vannskorpen sitter Apples nye butikkbygning i Marina-bukten i Singapore. Skallet er utrolig nok helt i glass, og består av 114 glasselementer med kun 10 vertikale sprosser til å støtte seg på.

Herfra får man et utrolig panoramaskue ut over Singapore by, der Apple allerede har to andre butikker fra før.

Butikken, som kan besøkes etter avtale, har til og med sin egen skjerm-bakgrunn som du kan laste ned her.

Sjekk ut en omvisnings-video nedenfor. Via Apple