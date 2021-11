Apples nye video-show

Annonse

Apple har lansert 'Play, Pause, Delete' på deres YouTube-kanal.

Første gjest er artisten Coi Leray. Sjekk episoden nedenfor.

Play, Pause, Delete

Hva er et game show? Apple kaller ihvertfall sitt nye YouTube-prosjekt for nettopp det - kjente artister svarer på spørsmål om musikk, kultur og det som finnes i mellom.

Fra en serie med personlige kategorier får man tre valg, og svarer ut for 'play', 'pause', og 'delete'. Bare se videoen, det er enklere enn å forklare det hele.

Coi Leray er en rapper som også er kjent under artist-navnet Big Trend Setter og kan vise til hits som No More Parties og Big Purr (Prrdd.)

Når det gjelder suksessen Carpool Karaoke - kjent fra James Corden på tv - så meldes det at Apple har bestilt en ny sesong (etter en ufrivillig corona-pause).