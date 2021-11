Apples rekord-kvartal

Annonse

Apple kan vise til rekordomsetning.

90 milliarder dollar, tilsvarende 737 milliarder kroner, fløt inn i Apples kassaapparater de siste tre månedene. Også andre teknologiselskaper gjør det godt om dagen.

Finansresultat

Et hyggelig faktum, ved siden av tallene: Mac-plattformen gjør det utrolig sterkt. Det er god grunn til å tro at korona har hatt sin innvirkning også her, men tallenes taler er altså at Mac-salget gikk fra 5,4 til 9,1 milliarder dollar sammenliknet med samme periode året før.

Dette var rekord for Mac-salget, samtidig som også omsetningen av tjenester toppet seg. Apple kunne avsløre at de har over 660 millioner abonnenter på betalingstjenester.

Omsetningen per kategori fordeler seg slik:

iPhone 54%

iPad 9%

Mac 10%

Tjenester 19%

Wearables (kroppsnære enheter) 9%

Via Apple