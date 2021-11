Jony Ive forlater Apple

Annonse

Nyheten slo ned som en bombe.

Apples design-overhode Jony Ive forlater selskapet senere i år. Aksjekursen pekte umiddelbart nedover.

Sir Jonathan Paul Ive

Ive vil, sammen med makker og likeens internasjonalt anerkjent industridesigner Mark Newson, danne et uavhengig designselskap som vil ha Apple som en av hovedkundene sine. Samtidig som han jobber med personlige prosjekter vil Ive, i sitt nye selskap, fortsette å jobbe tett med en rekke prosjekter med Apple.

Er det grunn til bekymring?

Nei, sier flere, for det var under Ive at de høyst upopulære nye, tynne tastaturene på MacBook-maskinene ble utviklet, og som stadig må finjusteres for hver iterasjon. Mange mener disse representerer en form for design-over-funksjon tankegang. Dessuten er det mange tegn som tyder på at Ive i mindre og mindre grad faktisk har vært involvert i maskinvare-designet i den senere tiden.

Andre sier tja, ikke fordi han ikke kan erstattes som designer, men fordi hans unike rolle som design-overhode i selskapet ikke har blitt besatt med en ny og like tydelig skikkelse. Kanskje ikke minst fordi man heller ikke har en Steve Jobs-person som fungerer som et smaks-barometer med veto-rett. Tim Cook har aldri hatt, eller villet ha, denne egenskapen.

Ive vil selvfølgelig bli savnet, fordi han har stått bak utallige markante design-grep for selskapet i snart 30 år. En egen bok er til og med utgitt med høydepunktene. Men de som sier at hans avgang er bekymringsvekkende peker selvfølgelig også på nettopp det at han representerer en tydelig lederskikkelse på høyden med Jobs og som ikke lengre finnes i selskapet i samme grad.

Til slutt skal det påpekes at Ive aldri var alene om jobben, og at han selv ofte har påpekt viktigheten av desing-oppgaven som et team-arbeid. Og Apples design-team vedvarer, selvfølgelig, og vil trolig samarbeide med Ives nye firma på flere måter fremover. Og samtidig vil vi også i en rekke år fremover fremdeles se Ive-design komme ut fra Apple ved at påbegynte prosjekter bærer frukter.

Evans Hankey, visepresident for industridesign, og Alan Dye, visepresident for design av brukergrensesnitt, rapporterer heretter til Apples driftssjef Jeff Williams. Både Hankey og Dye har hatt viktige nøkkelroller i Apples designteam i mange år. Williams har ledet utvikling av Apple Watch siden den var på tegnebrettet, og vil bruke mer tid på å jobbe med designteamet i studioet deres.

Via Apple