Deep North vil redusere koronasmitte ved å kontrollere butikkundene 

– Data fra den fysiske verden er ikke lenger fint å ha. Nå er det helt nødvendig.

Det sier Dejan Subosic, europeisk president for Deep North. Programvareselskapet har skapt en teknologisk løsning som skal kunne redusere faren for korona-smitte i butikker.

Kontroll på kundene

Deep North spesialiserer seg på videoanalyse med kunstig intelligens for butikker, handlesentre og kollektive knutepunkter. Nå skal de ha utviklet en løsning som lar brukerne deres øke mengden kunder i sine butikker.

I en pressemelding skriver Deep North at den nye teknologien deres snart er klar for bruk, og at denne kan gjøre at butikker og transportselskaper igjen kan fungere som normalt ved at mengden av kunder, samt deres bevegelser, blir målt. Selskapet hevder at dette vil redusere smittefaren.

– Småbedrifter og butikker trenger nå løsninger som kan skape vekst og får fart på salget, samtidig som de kan sikre at kundegrunnlaget kommer tilbake til normalen. Vår teknologi kan måle mengden kunder i butikken og hvordan de beveger seg der. Vi håper det vil gjøre det lettere for folk å åpne igjen, så de kan ønske kundene velkommen tilbake, i en helt ny tid, sier Subosic i meldingen.