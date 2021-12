Nvidias oppkjøp av Arm kan forsinkes av Kina

Annonse

Kinesiske myndigheter kan legge kjelker i veien for Nvidias kjøp av Arm. Nvidia skal ha søkt om godkjennelse av det amerikanske selskapets oppkjøp av det opprinnelig britiske Arm fra japanske Softbank for 40 milliarder dollar, rapporterer Financial Times.

Siden Arm eier Arm China sammen med det kinesiske selskapet Hopu Investments, som har hovedkvarter i Shanghai, har det kinesiske næringsdepartementet rett til å ettergå forretningstransaksjonen.

Nvidia skal ha håpet at kjøpet, som ble presentert i september 2020, skulle være godkjent og klart i begynnelsen av 2022. Ifølge en kinesisk konkurransejurist som Financial Times har intervjuet, kan det ta opp til 18 måneder før kinesiske myndigheter treffer sin beslutning. Og dermed forsinkes det hele.

Fra tidligere er også myndigheter i Europa og USA i ferd med å granske handelen.