Atea kåret til en av årets klimaledere av Financial Times

Atea er kåret til en av årets klimaledere av finansavisen Financial Times.– Vi er stolt over denne anerkjennelsen. Dette er en påminnelse om at vårt arbeid med å redusere klimautslipp beveger både Atea og samfunnet i riktig retning, sier Michael Jacobs, administrerende direktør i Atea Norge.

Syv norske virksomheter

Totalt 300 europeiske selskaper er på den eksklusive listen for å ha redusert sine klimagassutslipp, samtidig som inntektene til selskapet har økt. Syv av disse er norske virksomheter: AF Gruppen, DNB, DOF, Orkla, SalMar og Schibsted og Atea.

Atea startet å måle sine klimautslipp gjennom et årlig klimaregnskap i 2007.Siden den gang har it-selskapet redusert utslippene med 36 prosent, og det siste året har selskapet redusert sine klimautslipp med 48 prosent fra 2019.Innen 2030 skal Atea oppnå flere ambisiøse bærekraftsmål. Ett av målene er å redusere alle utslippene med minimum 50 prosent i tråd med Parisavtalen.