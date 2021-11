Sterk vekst på tjenester og it-sikkerhet

Annonse

I første kvartal 2021 leverte Atea Norge en omsetning på over 2,2 milliarder kroner. Resultatet endte på 50,4 millioner kroner.

– Det er hyggelig å konstatere at stadig flere virksomheter snur seg til oss for rådgivning rundt tjenester og it-sikkerhet. Dette for å sikre en fleksibel, sikker og skalerbar utvikling av it-operasjonene i årene som kommer, sier Michael Jacobs, administrerende direktør i Atea Norge, i en pressemelding.

Øker i skyen

Atea skriver at sammenlignet med samme kvartal i fjor, har omsetningen på sky-tjenester økt med over 80 prosent.

– Veksten på sky har vært svært god for Atea gjennom flere kvartaler. Det er selvsagt veldig hyggelig at stadig flere kunder anser oss som den riktige partneren å bruke når de skal gjøre viktige digitale investeringer for framtiden, sier Jacobs.

Atea har 350 årsverk knyttet til drift av kundeløsninger. Også denne virksomheten utvikler seg positivt.

– Sammenlignet med samme kvartal i fjor, så har Atea en vekst på dette området på over 15 prosent. Dette skyldes at flere og flere kunder etterspør skreddersydde tjenester der vi står for mye av driften, sier Jacobs.

Han peker også på at mange av kundene etterspør kompetanse på it-sikkerhet. Selskapet er derfor i gang med å sertifisere 500 rådgivere og konsulenter på dette området.

– Slik sikrer vi at it-sikkerhet er en del av alle it-leveranser, sier Jacobs.