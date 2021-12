Den hardest straffete i Atea-saken dropper å anke til høyesterett

Annonse

Den 12. juli falt dommene i lagmannsretten i Danmark i ankesakene etter Atea-skandalen i Danmark. Den som fikk den hardeste dommen var Rene Clausen, som tidligere var it-driftssjef i Region Skjælland.

Nå opplyser Clausens advokat at Clausen har valgt å ikke anke saken sin til høyesterett.

Skjerpet straff

Clausen fikk skjerpet straffen med et halvt år i lagmannsretten. Der ble han dømt til to års ubetinget fengsel for 15 forhold av bestikkelser på til sammen 320.000 danske kroner og 13 forhold for å ha gått utenfor sine mandater som medførte et tap for Region Skjælland på cirka 840.000 danske kroner. Disse pengene er han dømt til å erstatte.

Clausen har hatt muligheten til å søke om å få saken opp for dansk høyesterett, men han har nå valgt å akseptere dommen, forteller Computerworld Danmark (krever innlogging).

– Min klient ønsker simpelthen ikke å gå videre med saken, da det medfører en risiko for å bli påført ytterligere saksomkostninger, sier Andro Vrlic, Clausens forsvarer.

– Saken har vart lenge nok for ham, så han har hatt et ønske om å få den avsluttet nå, slik at han ikke risikerer å skulle ut i nok en rettssak. Så på den bakgrunnen har han besluttet at saken stopper her, legger han til.

Saken avsluttet?

I tillegg til Clausen var det fire andre som også fikk behandlet sine anker i lagmannsretten i juli. De fire andre var tre tidligere toppsjefer i Atea, i tillegg til en annen it-sjef i Region Skjælland:

* Tidligere konsernsjef i Atea Claus Hougesen ble dømt til seks måneders betinget fengsel med krav om samfunnstjeneste. Dette er en mildere straff enn de ti månedene, derav tre måneder ubetinget, som byretten dømte.

* Tidligere CEO i Atea, Peter Hillingsøe Trans, ble idømt tre måneders betinget fengsel, mens byretten dømte ham til åtte måneder, derav tre måneder ubetinget.

* Tidligere salgssjef i Atea, Per Juul Andersen, som er idømt ett år og tre måneder fengsel. I byretten fikk han ett år ubetinget fengsel i straff.

* Tidligere it-direktør i Region Skjælland, Michael Mølkær Nielsen, har nå fått fire måneders betinget fengsel med krav om samfunnstjeneste. I byretten fikk han 40 dagers betinget fengsel.

Disse fire har foreløpig ikke opplyst om de kommer til å prøve å anke sakene sine til høyesterett, slik at Atea-saken er fremdeles ikke fullstendig avsluttet i rettsapparatet.