Datasentre i Kina forurenser like mye som 21 millioner biler

Kinesiske datasentre avga i 2018 like mye CO 2 som 21 millioner biler gjør på ett år. Det skriver Jyllands-Posten med henvisning til en rapport fra miljøorganisasjonen Greenpeace.

I rapporten fremgår det at 74 prosent av strømmen til de kinesiske datasentre kommer fra kullkraftverk. I 2018 utgjorde det 99 millioner tonn CO 2 . Det er forventet at kinesernes etterspørsel etter skytjenester vil stige i årene som kommer, og det er beregnet at datasentre i Kina vil forårsake utslipp av 163 millioner tonn CO 2 i 2023.

Nøytrale amerikanere

Ifølge Greenpeace-rapporten er den kinesiske teknologikjempen Tencent, som blant andet står bak appen WeChat og spillet League of Legends, den største CO 2 -synderen. Dette i kontrast til en rekke av de store amerikanske dataselskapene som skal jobbe målrettet mot CO 2 -nøytralitet.

Apple, for eksempel, hevder at deres datasentre er drevet 100 prosent med grønn energi. Google vil oppføre fem store solcelleparker i Danmark for å kompensere for klimabelastningen fra deres kommende datasenter i Fredericia. Facebook og flere andre har egne eller leier seg inn i datasentre drevet med vannkraft i Norge, Sverige og Finland.