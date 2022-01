Sopra Steria Trondheim har vokst fra 40 til 70 ansatte på under to år

Annonse

På sju år har Sopra Steria Trondheim vokst fra å være et lite prosjektselskap i beskjedne lokaler på Moholt, til å bli blant de største konsulenthusene i Norges teknologihovedstad. Nå flytter selskapet inn i verdens nordligste plusshus.

– Vi er nå 70 medarbeidere i Trondheim, og har mål om å passere 100 til neste år. Denne delen av landet er blitt et viktig marked for oss. Vi merker vekst innenfor de aller fleste områder, men kanskje spesielt skyteknologi og sikkerhet, sier Stian Myrland, applikasjonsdirektør i Sopra Steria i Trondheim, i en pressemelding fra selskapet.

Annonse

Bærekraft

Konsulentselskapet har nylig flyttet inn i Powerhouse Brattørkaia. Den offisielle åpningen av Norges største – og verdens nordligste – plusshus skjer fredag. Gjennom et livsløp på 60 år skal bygningen generere mer energi enn det som ble brukt til produksjon av byggematerialer, oppføring, drift og avhending.

Annonse

– Det er utrolig bra å endelig være på plass i Powerhouse, etter å ha gått og ventet på dette en stund. Sopra Steria har en klar bærekraftprofil, og derfor passer det godt at lokalene våre faktisk produserer fornybar energi. I tillegg er utsikten over den flotte Trondheimsfjorden en fantastisk bonus, sier Myrland.

Skyter fart

Annonse

Tilbake i 2012 vant Sopra Steria en driftsavtale med Trondheim kommune, og da hastet det med å etablere seg lokalt. Et prosjektkontor ble opprettet på Moholt for å bistå med leveransen.

Våren 2013 valgte oljeselskapet Aker BP, som da het Det norske, Sopra Steria som sin hovedleverandør på it. Samme år etablerte forretningsrådgivning seg som første konsulentenhet ved kontoret. Kontoret vokset gradvis til nærmere 40 ansatte ved inngangen til 2017. Det var først da kontoret fikk egen applikasjonsavdeling og infrastrukturavdelingen utvidet med egne konsulenter i regionen, at det virkelig ble fart på veksten, sier Trond Utne, direktør for forretningsrådgivning i Sopra Steria i Trondheim.

På de to siste årene har kontoret vokst fra knappe 40 ansatte til 70 ansatte, og det er foreløpig ingen tegn til at veksten på kontoret skal avta med det første, heter det i meldingen.