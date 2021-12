Bane Nor digitaliserer med Building Smart

Annonse

Bane Nor er en av Norges aller største byggherrer og har flere store jernbaneprosjekter under planlegging og bygging.

– Det er viktig for oss som byggherre å delta enda mer aktivt i standardisering i bransjen, sier fagansvarlig BIM i Bane Nor, Kristin Lysebo.

Alessia Belini, nettverksansvarlig hos Building Smart i Norge sier Bane Nor blir et viktig medlem i organisasjonen.

– Å få en stor statlig aktør og kravstiller som Bane NOR som aktivt medlem i buildingSMART Norge er en viktig signaleffekt til bransjen. Åpne standarder og livsløpsperspektiv kommer til å stå sentralt i all bygging og infrastruktur i tiden framover, og Bane NORs engasjement er med å sikre at denne utvikling går enda raskere, sier Belini.

Standardisering

Bane NOR har valgt å bli medlem i organisasjonen buildingSMART Norge for å støtte arbeidet med åpenBIM. Dette handler om å få på plass standarder og løsninger for digitalisering av bygg- og anleggsnæringen med spesielt fokus på samferdselssektoren, på åpne formater.

– Building Smart spiller en sentral rolle i å styrke samhandlingen i bransjen. Deres åpne dataformat IFC gjør det mulig å utveksle datamodeller uavhengig av hvilken programvare de forskjellige aktørene bruker. Dette er viktig for Bane Nor, sier Kristin Lysebo. Vi er et stort statlig foretak, og tar vårt samfunnsansvar på alvor. Det gjelder også overfor bygg- og anleggsnæringen. For oss er åpne standarder som IFC et viktig ledd i å sikre både god gjennomføring av prosjektene og en mest mulig rettferdig markedssituasjon. Bane Nor er også med og støtter utvikling av IFC Rail sammen med de andre byggherrene for jernbane i Norden, sier Lysebo.

Veien fremover

Bane Nor skal i årene som kommer jobbe med flere nye jernbaneprosjekter. De skal bygges så effektivt som mulig, og innenfor strenge rammer for kost og tid. Eivind Pagander Tysnes er sikker på at samarbeidet gjennom buildingSMART kommer til å bli svært nyttig.

– Jeg er ikke i tvil om at dette er den rette veien å gå. Vi i Bane NOR har som mål å jobbe mer effektivt og styrke produktivitet, standardisering og digitalisering. I vår bransje er ikke det noe vi klarer alene. Gjennom samarbeid om utvikling av gode bransjestandarder og åpne løsninger vil vi nå hovedmålet vårt, en sikker og god jernbane som kan skape en bedre hverdag for de reisende sier Bane Nors kontaktperson mot Building Smart, Eivind Pagander Tysnes.