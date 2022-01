Posten, Vipps og BankID sammen om digital signeringsløsning

Annonse

For de aller fleste blir det hjemmesommer i 2020. Mange skal derfor leie hytte eller fritidshus, eller kanskje kjøpe eller leie fremkomstmidler som båt eller motorsykkel.

Nå har Posten, ved hjelp av BankID og Vipps, lansert en ny tjeneste som skal sørge for at kontraktinngåelsen ved slik leie eller handel kan gå enkelt og sikkert for seg.

Tvistefritt

Ved å inngå en skriftlig kontrakt signert med BankID, kan både utleier og den som leier være tryggere på at det ikke oppstår tvister. Reglene er avtalt og bekreftet med en digital signatur av begge parter, skriver Posten i en pressemelding.

Den nye signeringsløsningen skal kunne brukes til alle typer kontrakter. Tjenesten benytter Postens signeringsløsning, sikkerheten ivaretas av BankID, og betaling skjer via Vipps.

I løsningen finnes standardforslag til kontrakter utarbeidet av Forbrukerrådet, men det er også lagt opp til å kunne bruke kontrakter man utarbeider selv.

Løsningen er allerede benyttet av offentlig sektor og private bedrifter i flere år, men skal nå være tilpasset forbrukernes behov.

— Løsningen tilfredsstiller de strenge kravene i lovverket, slik at brukerne er helt sikre på at signaturen er ekte, sierThomas Mathisen, direktør i Posten og ansvarlig for tjenesten, i meldingen